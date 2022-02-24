Про це повідомив регулятор.

Відомство зобов’язало використовувати “офіційну” інформацію при підготовці матеріалів про російську “спецоперацію” на Донбасі. За ухилення від цього ЗМІ загрожує адміністративний штраф. За поширення “свідомо неправдивої інформації” їх чекає покарання до 5 мільйонів рублів.

Зокрема регулятор може блокувати подібні матеріали. У заяві зазначили, що нібито російські ЗМІ “розташовують і поширюють правдиву і актуальну інформацію.

Раніше у МВС України закликали не вірити російським фейкам. Українські співробітники ДПСУ, поліція та Нацгвардія залишаються на постах.