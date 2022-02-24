Про це повідомив регулятор.
Відомство зобов’язало використовувати “офіційну” інформацію при підготовці матеріалів про російську “спецоперацію” на Донбасі. За ухилення від цього ЗМІ загрожує адміністративний штраф. За поширення “свідомо неправдивої інформації” їх чекає покарання до 5 мільйонів рублів.
Зокрема регулятор може блокувати подібні матеріали. У заяві зазначили, що нібито російські ЗМІ “розташовують і поширюють правдиву і актуальну інформацію.
Раніше у МВС України закликали не вірити російським фейкам. Українські співробітники ДПСУ, поліція та Нацгвардія залишаються на постах.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російське вторгнення в Україну має дві основні мети.
- Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Зокрема зазначається, що противник був зупинений у Чернігівській області. Водночас повернули під контроль міста Маріуполь та Щастя.
- Україна взяла у полон двох російських військових. Вони є воїнами 93 бригади РФ.
- 24 лютого у зв’язку щі вторгненням РФ Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.