У МВС звернулися до українців: через фейки і можуть спостерігатися перебої із 101 та 121

Фахівці працюють над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися до служб.

“Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти”, – йдеться в заяві.

Також Міністерство внутрішніх справ України закликало не вірити фейкам, які поширюються у мережі. Зокрема про те, що українська армія нібито здалася, поліції немає у містах та прикордонники покидають пости. У заяві зазначається, що співробітники ДПСУ, поліція та Нацгвардія залишаються на постах.