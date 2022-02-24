У МВС звернулися до українців: через фейки і можуть спостерігатися перебої із 101 та 121

Про це йдетсья у заяві пресцентру МВС України.
Фахівці працюють над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися до служб.
“Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти”, – йдеться в заяві.
Також Міністерство внутрішніх справ України закликало не вірити фейкам, які поширюються у мережі. Зокрема про те, що українська армія нібито здалася, поліції немає у містах та прикордонники покидають пости. У заяві зазначається, що співробітники ДПСУ, поліція та Нацгвардія залишаються на постах.
“Не вірте російським фейкам. Вірте тільки перевіреній інформації”, — додали у МВС.
- Нагадаємо, станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- О 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Нещодавно речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що основана мета вторгнення російської армії в Україну – демілітаризація.
- Також міністр оборони Олексій Рєзніков розповів, що російські окупанти зазнали значні втрати. Зокрема українські захисники знищили ворожі танки, літаки та гелікоптери.
- Відомо, що в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.