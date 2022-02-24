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У МВС звернулися до українців: через фейки і можуть спостерігатися перебої із 101 та 121

У Києві можуть спостерігатися перебої з екстреними службами 101 і 112, над відновленням мережі вже працюють фахівці. Українців закликали не вірити фейкам.

Четвер, 24 лютого 2022, 14:24
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Про це йдетсья у заяві пресцентру МВС України.

Фахівці працюють над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися до служб.

“Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти”, – йдеться в заяві.

Також Міністерство внутрішніх справ України закликало не вірити фейкам, які поширюються у мережі. Зокрема про те, що українська армія нібито здалася, поліції немає у містах та прикордонники покидають пости. У заяві зазначається, що співробітники ДПСУ, поліція та Нацгвардія залишаються на постах.

“Не вірте російським фейкам. Вірте тільки перевіреній інформації”, — додали у МВС.

Теги: війна з Росією, чому немає зв'язку

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