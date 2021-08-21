Уже цими вихідними Україна відзначатиме 30-річчя своєї Незалежності. З цієї нагоди заплановано проведення військового параду, концертів, фестивалів та інших цікавих заходів.

Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 21 по 24 серпня. А #Букви зібрали яскраві культурні події, які можна буде відвідати в Києві у вихідні.

21 серпня

У суботу, 21 серпня, о 14:00 у столиці стартував open air фестиваль електронної музики “RadioDay”. Захід триває на Контрактовій площі в столиці. Вхід вільний.

На фестивалі виступатимуть українські діджеї, хіп-хоп виконавці тощо. Хедлайнером оголошено дансько-норвезький гурт “Pegboard Nerds”.

Варто зауважити, що фестиваль “RadioDay” заснували студенти радіотехнічного факультету КПІ (Київського політехнічного інституту). Зазвичай дійство відбувається в рамках святкування Дня Києва, але цьогоріч він присвячений Дню Незалежності України.

22 серпня

22 серпня на Михайлівській площі у Києві відбудеться живий концерт “Ковчег “Україна”: 10 століть української музики”. Початок – о 21:00. Вхід – вільний.

Організатори заходу обіцяють поєднати “традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології”.

У програмі заявлені Аліна Паш, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Джамала, Святослав Вакарчук, гурт “ДахаБраха” тощо.

Музичну програму супроводжуватиме мультимедійна інсталяція з використанням новітніх технологій (голографічних проєкцій, AR-ефектів доповненої реальності). Відеоряд складатиметься з шедеврів традиційного мистецтва України: гуцульських ікон на склі, полтавських рушників, плахт, килимів, вишиванок ХІХ ст., кераміки, фресок Софії Київської та багато іншого. А сцена з піднімними механізмами нагадуватиме обриси корабля-ковчега.

Також 22 серпня о 15:00 стартує триденний фестиваль “Мандруй Україною”.

Захід триватиме з 22 по 24 серпня у Музеї просто неба “Пирогів” та відкритий для всіх охочих.

На фестивалі регіони України презентують свій туристичний, культурний і гастрономічний потенціал. Заплановані майстер-класи з традиційних українських ремесел.

А гості ярмарку зможуть придбати сувеніри та побачити виступи творчих колективів з українських регіонів.

23 серпня

На 23 серпня запланована вітрильна регата “День незалежності”. Вона розпочнеться від причалу № 6 Київського річкового вокзалу (біля церкви святого Миколая). Відкриття – об 11:00.

Також 23 серпня відкриється виставка “Від УНР до України” (у Національному заповіднику “Софія Київська”).

Крім того, 23 серпня на ВДНГ у Києві відбудеться одноденний фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Я – громадянин”.

Вхід на фестиваль розпочнеться о 17:00 (все триватиме до 22:00).

Програма заходу передбачає: концертну шоу-програму з українськими артистами; майстер-класи для дітей; встановлення патріотичного рекорду України (одночасне підняття 30 величезних прапорів); виступи повітряних гімнастів на кулях; прив’язні польоти 15 аеростатів; вечірнє світіння повітряних куль; DJ-сет.

Вхід на захід платний: відвідання фестивалю для всієї родини або компанії друзів до 10 осіб становитиме 290 грн за всіх.

24 серпня

Головною подією 24 серпня, Дня Незалежності України, стане військовий парад у центрі Києва – на Хрещатику з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів (орієнтовний початок – о 9:30).

На Трухановому острові відбудеться артилерійський салют.

Паралельно з традиційною частиною параду на Майдані Незалежності відбуватиметься парад на Дніпрі.

Перед ходою Збройних Сил України відбудеться театралізоване дійство “ДНК” (День Народження Країни). Воно має на меті показати історичні віхи України.

О 13:00 стартує “Марш Захисників України 2021” за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

У парку “Володимирська гірка” пройдуть Всеукраїнський фестиваль “Живий словник незалежності” і фестиваль “Ветеранфест”.

А на плавучій сцені-баржі в акваторії Дніпра навпроти парку “Наталка” пройде мультимедійний артпроєкт “Єднаймося!”.

Водночас на Оболонській набережній, 20, відбудеться спортивно-масовий захід “Матч Побратимів 2021” з богатирського багатоборства. Вхід вільний. Початок – о 14:00. В програмі заходу: спортивні змагання, силові вправи, концерт за участю зірок та дітей.

На території парку культури та відпочинку “Гідропарк” відбудеться відкритий турнір спортивного клубу “Довгожитель” із настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів до Дня Незалежності України.

А на території Національного комплексу “Експоцентр України” пройде “Забіг у вишиванках” (старт – о 12:00). Участь у цьому заході можуть взяти як професійні спортсмени, так і бігуни-аматори, діти дошкільного та шкільного віку. Кожен учасник отримає “стартовий пакет зі спортивною вишиванкою та медаллю фінішера, а також може взяти участь у святковій лотереї”. Захід платний: вартість участі для дорослих: 500-550 грн.

Увечері відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі “Голос моєї душі” у супроводі Національного симфонічного оркестру України. Початок – o 17:00 на Площі Конституції (open-air біля Маріїнського палацу).

Як зазначили в посольстві України в Італії, під час концерту на екранах оживатимуть картини українського художника Івана Марчука, які “переплітаючись з витонченими аріями італійського тенора, створять неймовірне багатовимірне мистецьке полотно для глядача”.

Це фандрайзинговий захід – вхід лише “за запрошеннями. “Благодійні внески” від глядачів хочуть спрямувати на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука (проєкту президента Володимира Зеленського).

З детальним планом заходів до Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України в Києві можна ознайомитися на сайті Київської міської держадміністрації.