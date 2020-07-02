Про це свідчать дані порталу Мінфін.
Курс на момент відкриття торгів склав 27,11 – 27,14 грн/$. На момент закриття міжбанку курс був на рівні 26,86 – 26,88 грн/$.
Також відомо, що НБУ з початку сесії продав $100 млн, трохи збивши паніку, але попит на валюту продовжує переважати.
Вранці 2 липня курс гривні до долара знизився до 26,74-27,01 грн/$ з 26,64-27,85 грн/$ напередодні. На “сірому” ринку курс гривні становив 26,80-27,01 грн/$.
Офіційний курс на 2 липня встановлено на рівні 26,77 грн/$.
У порівнянні з показником в середу, він виріс на 10 копійок.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати, незважаючи на відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.