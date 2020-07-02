Міжбанківський валютний ринок відкрився сьогодні різким падінням курсу гривні на тлі відставки голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Курс на момент відкриття торгів склав 27,11 – 27,14 грн/$. На момент закриття міжбанку курс був на рівні 26,86 – 26,88 грн/$.

Також відомо, що НБУ з початку сесії продав $100 млн, трохи збивши паніку, але попит на валюту продовжує переважати.

Вранці 2 липня курс гривні до долара знизився до 26,74-27,01 грн/$ з 26,64-27,85 грн/$ напередодні. На “сірому” ринку курс гривні становив 26,80-27,01 грн/$.

Офіційний курс на 2 липня встановлено на рівні 26,77 грн/$.

У порівнянні з показником в середу, він виріс на 10 копійок.