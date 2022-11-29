Кислиця пропонує повернути для РФ їхню «історичну назву – Московія»

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запропонував повернути для росіян "історичну назву" їхньої країни. Аргументуючи пропозицію тим, що кожна країна по-різному пише і вимовляє назви країн, він закликав використовувати в Україні назву "Московія" для країни-агресорки.

Про це дипломат зазначив у Twitter.

Так, для прикладу, Кислиця зауважив, що, зокрема Угорщину та Австрію “хто як хоче, так і називає”: Magyarország (угорська), Угорщина (українська), Hungary (англійська), Ungarn (німецька), Węgry (польська), Austria (англійська), Österreich (німецька), Rakúsko (словацька).

За словами постпреда, нічо не заважає Кабінету міністрів та Верховній Раді “повернути Московії її історичну назву” додаючи, що “нинішня все одно крадена”.

Кислиця розпочав на сторінці у Twitter голосування, ідею дипломата радо підтримують користувачі мережі, пропонуючи “одразу прикріпити лінк з посиланням на петицію”.

Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам – КМУ, ВРУ – заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

Раніше депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс викликав істерику російських пропагандистів, пояснюючи історичні факти становлення РФ. Він пояснив, що російської нації не існує, власне як і першоджерела їхньої мови.

Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам із Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.

Варто зауважити, що справжній скандал, який стався між відомим кінорежисером Олександром Сокуровим та президентом РФ Володимиром Путіним на засіданні президентської Ради з прав людини, дозволяє під іншим кутом подивитися на ситуацію в РФ та ті мотиви, якими керувався Путін при складанні планів нападу на Україну та посилення конфронтації із Заходом.

Сокуров у своїй оцінці ситуації на Кавказі, звичайно, говорив речі, м’яко кажучи, далекі від офіційної лінії. Але це була аж ніяк не аналітична оцінка ситуації, а скоріше — міркування людини, далекої від політики. Сокуров ділився з президентом емоціями та побоюваннями, пише Портніков. Набагато цікавішою була реакція самого Володимира Путіна. Російський президент, який зазвичай витриманий у публічних дискусіях, у крайньому разі — уїдливий, цього разу просто перебував у справжньому сказі. І це сказ не змогли приховати навіть у стенограмі засідання. При цьому цікаво, що Путін звинуватив Сокурова не лише в неповазі до кавказьких народів, а й у тому, що його пропозиції “відпустити” тих, хто не хоче бути в одній державі з росіянами, можуть призвести до появи Московії – саме цього нібито хочуть країни НАТО.