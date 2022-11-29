російсько-українська війна
20:24 Кислиця пропонує повернути для РФ їхню «історичну назву – Московія»
20:05 Харківщина отримає додаткові 20 млн грн на закупівлю паливної деревини
19:30 Пригожин підтвердив, що вбитий в Україні громадянин Замбії воював на боці ПВК «Вагнер»
19:09 У Херсоні близько 41% споживачів підключено до електромережі — ОВА
18:59 У НАТО «не закінчуються» танки – міністр закордонних справ Литви
18:38 Мін’юст не володіє інформацією, скільки надійшло до держбюджету підсанкційних активів росіян
18:22 Twitter скасовує політику щодо боротьби з дезінформацією про COVID
18:17 США виділять Україні $53 млн на підтримку енергосистеми
18:12 Прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв збільшити підтримку України, зокрема надати ППО
17:54 Путін намагається «використати зиму як зброю», бо «зазнає невдачі» на полі бою Україні – Столтенберг
17:18 МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України
17:16 Україна отримає від Німеччини 14 наземних безпілотників THeMIS
16:51 Бетмобіль із фільму «Бетмен повертається» виставили на продаж за 1,5 млн доларів
16:21 У Балаклії затримано колаборанта, який «курував» малий і середній бізнес
16:03 У КМДА розповіли про порядок дій, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі ворожих атак
16:01 Львівська та Одеська опери отримали нагороди «Opera Company of the year 2022»
15:54 Вплив санкцій: РФ просить Індію надіслати запчастини для ключових секторів – Reuters
15:48 Підмінили оригінал: як музейниця з Харківщини врятувала від росіян 300-річне Євангеліє
Партнерський матеріал
15:37 Erste Фонд та Міністерство культури та інформаційної політики України презентують спільний проєкт: Лабораторії культурної політики
15:34 Україна отримала реактивну систему залпового вогню LRU від Франції
14:56 Сьогодні на Київщині лунатимуть вибухи: у місцевій ОВА повідомили деталі
14:49 У Китаї почали розслідування щодо учасників акції протесту через карантинні обмеження COVID-19
14:17 Донеччина: окупанти завдали удару по житловому сектору в Лимані, є загиблий та поранені
14:15 У Херсоні затримали заступника міського голови з команди зрадника Сальдо
14:13 У Франції суд визнав незаконним звільнення з роботи чоловіка, який не ходив на корпоративи
14:13 У Росії обурилися через слова Папи Римського, який заявив про звірства бурятів та чеченців в Україні
13:55 Влада Ірану погрожувала сім’ям гравців національної збірної ув’язненням та тортурами

Кислиця пропонує повернути для РФ їхню «історичну назву – Московія»

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запропонував повернути для росіян "історичну назву" їхньої країни. Аргументуючи пропозицію тим, що кожна країна по-різному пише і вимовляє назви країн, він закликав використовувати в Україні назву "Московія" для країни-агресорки.

Вівторок, 29 листопада 2022, 20:24
Підтримати

Про це дипломат зазначив у Twitter.

Так, для прикладу, Кислиця зауважив, що, зокрема Угорщину та Австрію “хто як хоче, так і називає”: Magyarország (угорська), Угорщина (українська), Hungary (англійська), Ungarn (німецька), Węgry (польська), Austria (англійська), Österreich (німецька), Rakúsko (словацька).

За словами постпреда, нічо не заважає Кабінету міністрів та Верховній Раді “повернути Московії її історичну назву” додаючи, що “нинішня все одно крадена”.

Кислиця розпочав на сторінці у Twitter голосування, ідею дипломата радо підтримують користувачі мережі, пропонуючи “одразу прикріпити лінк з посиланням на петицію”.

Раніше депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс викликав істерику російських пропагандистів, пояснюючи історичні факти становлення РФ. Він пояснив, що російської нації не існує, власне як і першоджерела їхньої мови.

Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам із Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.

Варто зауважити, що справжній скандал, який стався між відомим кінорежисером Олександром Сокуровим та президентом РФ Володимиром Путіним на засіданні президентської Ради з прав людини, дозволяє під іншим кутом подивитися на ситуацію в РФ та ті мотиви, якими керувався Путін при складанні планів нападу на Україну та посилення конфронтації із Заходом.

Сокуров у своїй оцінці ситуації на Кавказі, звичайно, говорив речі, м’яко кажучи, далекі від офіційної лінії. Але це була аж ніяк не аналітична оцінка ситуації, а скоріше — міркування людини, далекої від політики. Сокуров ділився з президентом емоціями та побоюваннями, пише Портніков. Набагато цікавішою була реакція самого Володимира Путіна. Російський президент, який зазвичай витриманий у публічних дискусіях, у крайньому разі — уїдливий, цього разу просто перебував у справжньому сказі. І це сказ не змогли приховати навіть у стенограмі засідання. При цьому цікаво, що Путін звинуватив Сокурова не лише в неповазі до кавказьких народів, а й у тому, що його пропозиції “відпустити” тих, хто не хоче бути в одній державі з росіянами, можуть призвести до появи Московії – саме цього нібито хочуть країни НАТО.

Теги: історична назва рф, Кислиця, московія, Пропозиція

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook