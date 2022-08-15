Про це повідомило Reuters.
П’ять американських політиків на чолі з сенатором Едом Маркі прибули до Тайбею вчора. Після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі це був другий візит групи високого рівня.
У Китаї заявили, що проведуть багатофункціональне спільне патрулювання бойової готовності та бойові навчання в морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Вони назвали навчання “суворим стримуючим фактором для Сполучених Штатів і Тайваню, які продовжували грати в політичні трюки та підривати мир і стабільність у Тайванській протоці”.
У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що 15 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки. Відомство додало, що засуджує нові навчання Китаю та “спокійно” зустріне їх.
Міноборони КНР в окремій заяві додали, що поїздка законодавців посягала на суверенітет і територіальну цілісність Китаю. До того вони звинуватили США у тому, що Штати показали обличчя “як руйнівників і руйнівників миру і стабільності в Тайванській протоці”.
“Народно-визвольна армія Китаю продовжує навчання і підготовку до війни, рішуче захищає національний суверенітет і територіальну цілісність і рішуче придушить будь-яку форму сепаратизму “незалежності Тайваню” та іноземне втручання”, — йдеться у повідомленні Міноборони Китаю.
Президентка Тайваню наголосила, що уряд тісно співпрацює з міжнародними союзниками, щоб уважно стежити за військовою ситуацією. Вони зазначили, що Тайвань сповнений рішучості зберігати стабільність і статус-кво в Тайванській протоці.
Американський сенатор Ед Маркі наголосив, що США мають “моральний обов’язок”, щоб запобігти непотрібному конфлікту. США офіційно не мають дипломатичних зв’язків з Тайванем, але за законом зобов’язані забезпечити демократично керований острів засобами для захисту.
“Тайвань продемонстрував неймовірну стриманість і розсудливість у складні часи”, – додав він.
Про візит стало відомо сьогодні, а інформація про нього не транслювалася в прямому етері. Офіс Президента оприлюднив кадри зустрічі з Цаєм лише після того, як американські законодавці залишили острів.
“Авторитарний Китай не може диктувати, як демократичний Тайвань заводити друзів”, — сказав міністр закордонних справ Джозефом Ву Twitter про їхню зустріч.
- Під час масштабних навчань поблизу Тайваню Китай здійснив кілька пусків балістичних ракет у виключну морську економічну зону Японії, щоб стримати втручання Токіо в будь-які непередбачувані ситуації через протоку. Пуски санкціонував особисто голова КНР Сі Цзіньпін.
- Тайвань відкинув модель “одна країна — дві системи”, яку пропонує Пекін як основу для мирного возз’єднання.
- 10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводить навчання, щоб підготувати вторгнення. Вони вважають, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання, що оточують острів.