Китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Про це повідомило Reuters.

П’ять американських політиків на чолі з сенатором Едом Маркі прибули до Тайбею вчора. Після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі це був другий візит групи високого рівня.

У Китаї заявили, що проведуть багатофункціональне спільне патрулювання бойової готовності та бойові навчання в морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Вони назвали навчання “суворим стримуючим фактором для Сполучених Штатів і Тайваню, які продовжували грати в політичні трюки та підривати мир і стабільність у Тайванській протоці”.

У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що 15 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки. Відомство додало, що засуджує нові навчання Китаю та “спокійно” зустріне їх.

Міноборони КНР в окремій заяві додали, що поїздка законодавців посягала на суверенітет і територіальну цілісність Китаю. До того вони звинуватили США у тому, що Штати показали обличчя “як руйнівників і руйнівників миру і стабільності в Тайванській протоці”.

“Народно-визвольна армія Китаю продовжує навчання і підготовку до війни, рішуче захищає національний суверенітет і територіальну цілісність і рішуче придушить будь-яку форму сепаратизму “незалежності Тайваню” та іноземне втручання”, — йдеться у повідомленні Міноборони Китаю.

Президентка Тайваню наголосила, що уряд тісно співпрацює з міжнародними союзниками, щоб уважно стежити за військовою ситуацією. Вони зазначили, що Тайвань сповнений рішучості зберігати стабільність і статус-кво в Тайванській протоці.

Американський сенатор Ед Маркі наголосив, що США мають “моральний обов’язок”, щоб запобігти непотрібному конфлікту. США офіційно не мають дипломатичних зв’язків з Тайванем, але за законом зобов’язані забезпечити демократично керований острів засобами для захисту.

“Тайвань продемонстрував неймовірну стриманість і розсудливість у складні часи”, – додав він.

Про візит стало відомо сьогодні, а інформація про нього не транслювалася в прямому етері. Офіс Президента оприлюднив кадри зустрічі з Цаєм лише після того, як американські законодавці залишили острів.

“Авторитарний Китай не може диктувати, як демократичний Тайвань заводити друзів”, — сказав міністр закордонних справ Джозефом Ву Twitter про їхню зустріч.