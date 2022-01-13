На тлі протистояння Сполучених Штатів Америки та Росії через ситуацію біля кордонів України в політичній грі спостерігачем залишається Китай. В контексті боротьби західного і східного світів Україна може стати вирішальною у питанні безпеки та стабільності в Азії та Європі.

Про це повідомляє американський журнал The Atlantic.

Пекін має територіальні претензії до Тайваню, оскільки уряд Сі Цзіньпіна вважає острів частиною Китаю. Серед геополітичних причин є те, що Тайвань багатий на мікрочипи та формує основу влади в Тихоокеанському регіоні. Острів віддаляється від національних інтересів Китаю, як Україна від Кремля. Сутички щодо цього питання тривають 70 років, та здебільшого загострилися останні два роки.

Видання додало, що наслідки пандемії, виведення військ США з Афганістану, часи правління колишнього президента Дональда Трампа та внутрішні проблеми послабили статус наддержави. Цей наратив закріпився в китайському керівництві та став регулярною темою офіційної пропаганди, що у своїх інтересах підтримує Росія.

“Сполучені Штати стикаються з найважчим викликом своїй світовій першості з часів падіння Радянського Союзу”, — йдеться у повідомленні.

На тлі геополітичних ігор світових гігантів доля України тісно заплуталася. На кону – баланс сил між США та Росією у Східній Європі, тож настільки актуальні погрози щодо невступу України в НАТО з боку Кремля. У разі можливого нападу на Україну світові автократії можуть повернути собі владу, яку вони втратили десятиріччя тому, як і території, які вони вважають своїми. Або ж навпаки американська влада залишиться достатньо сильною, щоб підтримувати мир, суверенітет окремих держав і просувати демократію

Експертка з Тайваню в коледжі Девідсона в Північній Кароліні Шеллі Ріггер каже, що Сі Цзіньпінь намагається визначити, чи зазнає Вашингтон змін політики. Іншими словами, лідер Китаю намагатиметься виміряти рівень рішучості США та як президент Джо Байден справляється з кризами. Також тодішній віцепрем’єр-міністр Японії Таро Асо запропонував, що його уряд приєднається до США у разі нападу на Тайвань. Оскільки для цієї держави питання Тайваню є національним інтересом, і це також може діяти як чинник, що стримує Пекін.