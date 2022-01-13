Про це заступник командувача Військово-Морських Сил України віцеадмірал Андрій Тарасов повідомив британському телеканалу Sky News.
“Якщо ви хочете миру – маєте готуватись до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника”, – заявив Андрій Тарасов.
За його словами, російські окупаційні війська постійно практикують форму атаки з моря у Криму.
“Звісно, загроза реальна. У них високий рівень підготовки. Окрім цього, вони практикують подібні дії на своїх полігонах, зокрема, у тимчасово окупованому Криму”, – зазначив віцеадмірал ВМС.
Також він звинуватив російський флот у нарощуванні ворожої поведінки у водах Азовського моря, зазначивши, що РФ все частіше блокує українські судна, виправдовуючись військовими навчаннями.
Окремо заступник голови ВМС подякував уряду Великої Британії, котра є важливим союзником, за підтримку зусиль України щодо закупівлі нових військових кораблів та озброєння.
“Ми дуже вдячні. Ми отримали реальну можливість реалізувати морську стратегію, яку запланували ще у 2018 році”, – сказав старший офіцер.
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- Також у лютому 2020 року Україна в ОБСЄ заявила, що катер “Бердянськ” був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського гелікоптера Ка-52.
- 10 грудня Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.
- У грудні 2021 року в акваторії Чорного моря кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування типу “PASSEX”. У навчаннях взяв участь найсучасніший французький фрегат Auvergne. Комунікація між екіпажами здійснювалася винятково англійською мовою.
- Раніше повідомлялось, що Росія проведе масштабні навчання десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- Американське видання The Washington Post повідомляло, російська сторона може планувати напад на територію України вже у січні 2022 року – і якщо це відбудеться в акваторії Азовського моря, українська армія буде практично безсилою.
- Пізніше Жозеп Боррель заявив, що у ЄС розглядають військову консультативну та навчальну місію в Україні. При реалізації відповідного проєкту європейські військові інструктори навчатимуть керівний склад української армії.
- Також міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС залишитися в Середземному морі через скупчення тисяч російських військ на кордоні з Україною.
- З 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон, яким забороняється доступ до внутрішніх вод України російським суднам.