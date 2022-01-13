Військово-морські сили України готові дати потужну відсіч, якщо Російська Федерація наважиться атакувати з моря.

Про це заступник командувача Військово-Морських Сил України віцеадмірал Андрій Тарасов повідомив британському телеканалу Sky News.

“Якщо ви хочете миру – маєте готуватись до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника”, – заявив Андрій Тарасов.

За його словами, російські окупаційні війська постійно практикують форму атаки з моря у Криму.

“Звісно, загроза реальна. У них високий рівень підготовки. Окрім цього, вони практикують подібні дії на своїх полігонах, зокрема, у тимчасово окупованому Криму”, – зазначив віцеадмірал ВМС.

Також він звинуватив російський флот у нарощуванні ворожої поведінки у водах Азовського моря, зазначивши, що РФ все частіше блокує українські судна, виправдовуючись військовими навчаннями.

Окремо заступник голови ВМС подякував уряду Великої Британії, котра є важливим союзником, за підтримку зусиль України щодо закупівлі нових військових кораблів та озброєння.