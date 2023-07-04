Китайська пропаганда повторює російські наративи стосовно Польщі

Джерело: Станіслав Жарин/Twitter
Жарин наголосив, що китайська пропаганда все більше співпрацює з російською індустрією брехні.
Зокрема нещодавно було підписано угоду про створення організації “Дому польсько-китайських журналістів”, який, за його словами, відкриває перед Пекіном більші можливості діяти проти Польщі. Це може становити загрозу безпеці польського інформаційного простору, переконаний він.
Станіслав Жарин зазначив, що Китай і Росія поширюють однакову брехню проти Польщі. За його словами, вони стосуються, зокрема, звинувачення США та Заходу у розв’язанні війни проти України або того, що Польща планує напад на Білорусь та Україну.
❗️INFO ALERT❗️
Propaganda Chin coraz częściej współdziała z rosyjskim przemysłem kłamstwa. Chiny i Rosja kolportują tożsame kłamstwa wymierzone w Polskę.
Planowane uruchomienie „Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich” otwiera Pekinowi większe możliwości działań przeciwko PL. pic.twitter.com/qxX7s2yVS4
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 4, 2023
“Контрольовані китайським режимом засоби масової інформації та соціальні мережі представляють нас як “русофобську” країну, яка сподівається втягнути Захід у війну проти Росії”, — наголосив представник уряду, і додав, що це повторення брехні, яку Москва поширює протягом тривалого часу.
Окрім цього, Жарин зауважив, що за минулі місяці російська та китайська сторони підписали угоди, що дозволяють розповсюджувати сумісні тези пропаганди.
Зауважимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- У Німеччині дехто вимагав зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- Облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.
- Французька державна структура протидії іноземному впливу VIGINUM викрила Росію у проведенні масштабної “цифрової кампанії дезінформації” проти Франції, що здійснювалася за допомогою фейкових інтернет-сайтів. Сторінки маскувались під сайти французьких ЗМІ або органів влади та поширювали дезінформацію.