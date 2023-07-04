Китайська пропаганда повторює російські наративи стосовно Польщі

Урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин заявив, що китайська пропаганда повторює російську наративи проти Польщі.

Джерело: Станіслав Жарин/Twitter

Жарин наголосив, що китайська пропаганда все більше співпрацює з російською індустрією брехні.

Зокрема нещодавно було підписано угоду про створення організації “Дому польсько-китайських журналістів”, який, за його словами, відкриває перед Пекіном більші можливості діяти проти Польщі. Це може становити загрозу безпеці польського інформаційного простору, переконаний він.

Станіслав Жарин зазначив, що Китай і Росія поширюють однакову брехню проти Польщі. За його словами, вони стосуються, зокрема, звинувачення США та Заходу у розв’язанні війни проти України або того, що Польща планує напад на Білорусь та Україну.

❗️INFO ALERT❗️ Propaganda Chin coraz częściej współdziała z rosyjskim przemysłem kłamstwa. Chiny i Rosja kolportują tożsame kłamstwa wymierzone w Polskę. Planowane uruchomienie „Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich” otwiera Pekinowi większe możliwości działań przeciwko PL. pic.twitter.com/qxX7s2yVS4 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 4, 2023

“Контрольовані китайським режимом засоби масової інформації та соціальні мережі представляють нас як “русофобську” країну, яка сподівається втягнути Захід у війну проти Росії”, — наголосив представник уряду, і додав, що це повторення брехні, яку Москва поширює протягом тривалого часу.

Окрім цього, Жарин зауважив, що за минулі місяці російська та китайська сторони підписали угоди, що дозволяють розповсюджувати сумісні тези пропаганди.

Зауважимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.