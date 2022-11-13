Лавров заявив, що Захід прагне «мілітаризувати» Південно-Східну Азію

13 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід "мілітаризує" Південно-Східну Азію у спробі стримати інтереси РФ та Китаю, підготувавши підґрунтя для конфронтації між РФ та західними лідерами на саміті G20 на Балі.

Про це пише Reuters.

Лавров очолить російську делегацію на саміті — першій подібній зустрічі після вторгнення Москви в Україну в лютому — після того, як Кремль заявив, що президент Володимир Путін “надто зайнятий, щоб бути присутнім”.

Україна налаштована на те, щоб домінувати на порядку денному, оскільки західні лідери, ймовірно, публічно виступлять проти РФ у зв’язку з її вторгненням в Україну і підштовхнуть такі країни, як Китай та Індія, які раніше висловлювали стурбованість щодо війни, до критики дій Москви.

Виступаючи під час пресконференції за підсумками саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Пномпені, Лавров поскаржився на дії США в регіоні, який і РФ, і Захід розглядають як потенційне поле стратегічної геополітичної битви в наступні десятиліття. Російський міністр заявив, що “Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО намагаються освоїти цей простір”.

Він сказав, що індо-тихоокеанська стратегія Джо Байдена була спробою обійти “інклюзивні структури” для регіонального співробітництва і включатиме “мілітаризацію цього регіону з очевидним акцентом на стримування Китаю та інтересів РФ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні”.

Своєю чергою, Байден акцентував лідерам Південно-Східної Азії, що Вашингтон прихильний до побудови “Індо-Тихоокеанського регіону, вільного та відкритого, стабільного та процвітаючого, стійкого та безпечного”, оскільки він виклав всеосяжне стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та регіоном.

Ні Сполучені Штати, ні РФ не є членами АСЕАН, групи з 10 країн Південно-Східної Азії, але кілька світових лідерів були присутні на переговорах напередодні саміту G20.

РФ прагнула налагодити тісніші економічні, політичні зв’язки та зв’язки у сфері безпеки з Азією після того, як Захід вдарив по Москві безпрецедентними санкціями у відповідь на вторгнення в Україну.

Путін зображує РФ та Китай лідерами глобального повстання проти глобального домінування США та Заходу. Сполучені Штати називають Китай та РФ двома головними глобальними загрозами.