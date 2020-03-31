Про це Лерос повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Надаю факти корупції за призначенням Купчака на Енергоатом. Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на Прем’єр Міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов’язані з Денисом обговорюють як візьмуть з Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів)”, – написав він.

Також Лерос заявив, що наразі Купчака хочуть призначити віцепрезидент ом Енергоатому, тому що “у нього недостатньо стажу”.

Водночас нардеп опублікував фотографії документів і відеозапис, на якому чутно розмову про призначення Купчака в “Енергоатом”.

На відео з 0:56:

Gepostet von Geo Leros am Dienstag, 31. März 2020

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

У Мережу також потрапив відеозапис, як нібито Денис Єрмак інструктує команду після отримання траншу за призначення на держпосаду.