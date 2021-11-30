Місто Париж оголосило про "безпрецедентну" програму з розробки літаючих пасажирських безпілотників, які будуть використовуватися як таксі під час літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Про це пише американське видання The New York Post.

Влада Парижу сподівається створити два маршрути для авіатаксі, щоб зменшити трафік у густонаселеному Парижі під час міжнародної події.

Близько 30 виробників летючого транспорту по всій Європі вже були залучені до проведення випробувальних польотів на аеродромі Понтуаз в Кормель-ан-Вексен (Париж). Серед виробників – Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace та Ascendance, Lilium і Joby Aviation тощо.

Площа Парижу – майже 44 квадратні кілометри. На цій його території проживає близько 2,2 мільйона осіб.

Хоча літак, який розробляється для Олімпійських ігор 2024 року, призначений лише для авіаперельотів, справжні прототипи “дорога-небо” вже з’явилися під час останніх тестових польотів, наприклад, розроблений у Словаччині Klein Vision AirCar, який перетворюється з автомобіля в літак за лічені хвилини. Минулого літа “дорожній літак” завершив один із найтриваліших випробувальних польотів між аеропортами Нітри та Братислави у Словаччині.

А у 2020 році японська фірма SkyDrive Inc. здійснила один із перших у світі успішних випробувальних польотів літаючого автомобіля з пасажиром на борту, який компанія сподівається вивести на ринок до 2023 року.

Традиційні автомобільні компанії також беруть участь у гонці у повітряному просторі, щоб побачити, як їхні літаючі транспортні засоби захоплюють небо, зокрема Hyundai та Renault.