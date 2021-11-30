Про це пише американське видання The New York Post.
Влада Парижу сподівається створити два маршрути для авіатаксі, щоб зменшити трафік у густонаселеному Парижі під час міжнародної події.
Близько 30 виробників летючого транспорту по всій Європі вже були залучені до проведення випробувальних польотів на аеродромі Понтуаз в Кормель-ан-Вексен (Париж). Серед виробників – Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace та Ascendance, Lilium і Joby Aviation тощо.
Площа Парижу – майже 44 квадратні кілометри. На цій його території проживає близько 2,2 мільйона осіб.
Хоча літак, який розробляється для Олімпійських ігор 2024 року, призначений лише для авіаперельотів, справжні прототипи “дорога-небо” вже з’явилися під час останніх тестових польотів, наприклад, розроблений у Словаччині Klein Vision AirCar, який перетворюється з автомобіля в літак за лічені хвилини. Минулого літа “дорожній літак” завершив один із найтриваліших випробувальних польотів між аеропортами Нітри та Братислави у Словаччині.
А у 2020 році японська фірма SkyDrive Inc. здійснила один із перших у світі успішних випробувальних польотів літаючого автомобіля з пасажиром на борту, який компанія сподівається вивести на ринок до 2023 року.
Традиційні автомобільні компанії також беруть участь у гонці у повітряному просторі, щоб побачити, як їхні літаючі транспортні засоби захоплюють небо, зокрема Hyundai та Renault.
- Нагадаємо, низка країн у найближчі роки розпочне користуватися повітряними таксі – екологічним транспортом, який дозволить уникнути заторів і швидко пересуватися містом.
- Наприкінці жовтня японський стартап A.L.I. Technologies презентував летючий мотоцикл під назвою XTurismo Limited Edition.
- У листопаді японська компанія JR Хігасі Ніхон здійснила перші випробування безпілотного експресу Сінкансен.
- Раніше Uber Technologies Inc. заявила, що буде використовувати друге за розміром місто Австралії, Мельбурн, як перший міжнародний випробувальний полігон для своїх летючих таксі UberAIR.
- У 2020 році японська компанія SkyDrive Inc. провела успішні випробування свого літального автомобіля: він здійснив тестовий політ із людиною на борту.
- Також у листопаді 2020 року у Нідерландах зареєстрували перший літальний автомобіль.