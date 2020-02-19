Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Twitter-акаунті.
“Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль“, – йдеться в повідомленні.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.
⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.
Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC
— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020
Нагадаємо, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань. Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Проте, куди саме, не повідомила.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.