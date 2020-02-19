Літак для евакуації українців з Уханю вилетів до Китаю.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Twitter-акаунті.

“Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль“, – йдеться в повідомленні.

Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.

⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю. Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль. Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

Нагадаємо, що 9 країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань. Українська сторона евакуює своїх 49 громадян і до 25 іноземців.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Проте, куди саме, не повідомила.

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