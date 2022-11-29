Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

Сьогодні, 29 листопада, депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання прийняли рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату на території Львівської області.

У своєму рішенні обласні обранці звернулися до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін з метою заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП, керівний центр якої знаходиться в державі, яка здійснила повномасштабну військову агресію проти України та окупувала частину її території.

Крім того, облрада рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ МП в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів релігійних громад.

Також депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних сил України щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

Зазначимо, що 27 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Під час обшуків знайдено пропагандистські матеріали, що заперечують існування України та українських народу й мови.

Обшуки проводили у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

За даними слідства, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів. У них заперечується саме існування українського народу, його мови, а також право України на державність. У літературі наголошується, що наша країна — нібито штучно створена держава.

Крім того, брошурки та книжки містили ксенофобський та ненависницький зміст. У них наводяться образливі вигадки про інші національності та релігії. Здебільшого цю літературу видано за авторством російських діячів та у російських друкарнях.