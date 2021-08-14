Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем у світі та найбільш спекотним місяцем за весь час наукових спостережень.

Про це поінформували в пресслужбі американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

“Липень, як правило, найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найбільш спекотний липень і місяць з будь-коли зареєстрованих. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату затвердила для всього світу”, – зазначив адміністратор NOAA Рік Спінрад.

Так, середня температура повітря в липні 2021 року у світі становила понад 16,7°С. Це на 0,93°С більше, ніж середня температура за все ХХ століття, а також на 0,01°С вище за попередній рекордний показник липня 2016 року (який повторювався у 2019 і 2020 роках).

Відтак, липень 2021 року став найспекотнішим за весь час 142-річних наукових спостережень.

У Північній півкулі температура лише на поверхні суші була найвищою з будь-коли зареєстрованих у липні (перевищила середню на 1,54°С та попередній рекорд, встановлений у 2012 році).

В Азії температура липня перевершила рекорд 2010 року, а в Європі – стала другою після показників липня 2018 року.

У Північній Америці, Африці та Океанії показники температури за липень 2021 року увійшли до десятки найвищих за історію спостережень.

Крім того, в Арктиці площа льодового покриву в липні цього року увійшла до п’ятірки найменших за 43 роки спостережень. Водночас в Антарктиці льодовий покрив був більшим за середній показник (та найбільшим з 2015 року).

В NOAA припускають, що 2021 рік загалом може увійти до десятки найспекотніших за історію наукових спостережень.

“Новий рекорд вкотре вказує на тривожний і руйнівний шлях, який зміни клімату підготували для планети”, — наголосив, коментуючи нові дані, очільник установи Рік Спінрад.