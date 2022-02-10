У Литві вирішили спорядити до України американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та портативні тепловізори. Окрім цього, союзна країна продовжить збільшувати оборонну підтримку України.

Про це прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Інгріда Шимоніте наголосила, що наразі Україні потрібна не лише дипломатична, а й практична допомога. Саме тому вона анонсувала збільшення допомоги у сфері оборони. Йдеться про збільшення кількості військових інструкторів, а також спорядження додаткового озброєння та воєнного обладнання.

“Я повідомила українському прем’єр-міністру, що вже найближчими днями, до України надійдуть протитанкові ракетні комплекси Stinger. Дуже сподіваюся на те, що Україні ніколи не довелося ними скористатися”, – зауважила прем’єр-міністерка.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Литві за допомогу у зміцненні обороноздатності, зокрема й за допомогу у реабілітації поранених військових та відновлення школи у Донецькій області.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.