Про це прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Інгріда Шимоніте наголосила, що наразі Україні потрібна не лише дипломатична, а й практична допомога. Саме тому вона анонсувала збільшення допомоги у сфері оборони. Йдеться про збільшення кількості військових інструкторів, а також спорядження додаткового озброєння та воєнного обладнання.
“Я повідомила українському прем’єр-міністру, що вже найближчими днями, до України надійдуть протитанкові ракетні комплекси Stinger. Дуже сподіваюся на те, що Україні ніколи не довелося ними скористатися”, – зауважила прем’єр-міністерка.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Литві за допомогу у зміцненні обороноздатності, зокрема й за допомогу у реабілітації поранених військових та відновлення школи у Донецькій області.
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
- Нагадаємо, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- При цьому, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- 9 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.