Міжнародна агенція з атомної енергії хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться під окупацією російських військ, до 5 вересня 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

“МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня 2022 року, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що двотижневий візит у вересні для перевірки Запорізької атомної електростанції був запланований ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Це мала бути перша перевірка ЗАЕС за останні 16 років.

Окрім того, ядерні інспектори отримають ширші повноваження, аніж спочатку планувалося для розслідування нападів на окуповану Росією ЗАЕС.

“Співробітники європейської розвідки стверджують, що Росія навмисно використовує завод, щоб захистити свої війська від української атаки та завдає артилерійських ударів поблизу ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.

У виданні нагадали, що у середу, 24 серпня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в Стамбулі з офіційними особами “Росатому” для того, щоб узгодити деталі місії, яка вирушить з Києва на тимчасово захоплену російськими військами територію міста Енергодар поблизу Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що 25 серпня на території Запорізької АЕС відбулося знеструмлення. Всі енергоблоки зупинено. Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.

За його словами, росіяни “щось завозили” на станцію потайки від персоналу АЕС. На думку Зеленського це може бути “що завгодно”, навіть міни. Він переконаний, що світ має поставити РФ ультиматум, аби вона дала спокій ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, а також бомби й зброю.