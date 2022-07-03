Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько/ about 35970 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1584 (+2) од;
бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од;
артилерійських систем – 801 (+1) од;
РСЗВ – 246 (+0) од;
засоби ППО – 105 (+0) од;
літаків – 217 (+0) од;
гелікоптерів – 187 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);
крилаті ракети –144 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) од;
спеціальна техніка – 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Розпочалася сто тридцята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Україна чинить опір російським окупантам на землі та у повітрі. Зокрема, авіація Повітряних сил Збройних сил України знищила близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до Російської Федерації.
- Щонайменше троє людей загинули та десятки будинків пошкоджені в російському місті Бєлгород поблизу кордону з Україною.
- Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, кинувши туди, на думку очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, усі свої сили. Місто зараз у вогні.
- Українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.