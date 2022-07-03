Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько/ about 35970 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1584 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од;

артилерійських систем – 801 (+1) од;

РСЗВ – 246 (+0) од;

засоби ППО – 105 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 187 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);

крилаті ракети –144 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) од;

спеціальна техніка – 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. 

Джерело: Генштаб ЗСУ | Facebook