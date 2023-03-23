За словами начальника Навчального центру ДШВ ЗС України полковника Олександра Купінського, майже 8 тисяч українських десантників пройшли курс базової військової підготовки за кордоном.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначено, що базову загальновійськову підготовку за кордоном, враховуючи всі побажання української сторони, наші десантники проходять протягом п’яти тижнів.

“З найбільш підготовлених військовослужбовців відбирають людей, які їдуть вчитися працювати з новітніми зразками західного озброєння. До підготовки залучені водії різного роду техніки та навідники засобів вогневого ураження, зокрема й кулеметів та гранатометів”, – пояснив полковник.

Крім того, він додав, що закордонні партнери також проводять підготовку екіпажів бойових машин, саперів і снайперів. За період 2022-2023 року майже 8 тисяч військовослужбовців пройшли базову підготовку за кордоном, з них фахову – близько 4 тисяч, – зазначив полковник.

Варто додати, що українські захисники зуміли вразити американських інструкторів тим, як швидко вони навчились керувати системами ППО Patriot. Вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна навіть їхнім американським колегам.

Як повідомляли #Букви, тепер система ППО Patriot має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж очікувалося – забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.