Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа не зацікавлена ​​в прискоренні кризи навколо Тайваню і повинна дотримуватися стратегії, незалежної як від Вашингтона, так і від Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

Очільник Франції щойно повернувся з триденного державного візиту до КНР, де його “тепло” зустрів президент Сі Цзіньпін. Водночас вже 8 квітня Китай почав навчання навколо Тайваню через обурення щодо зустрічі президентки Цай Ін Вень зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити острів під свій контроль. Уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій Китаю.

Макрон зауважив, що Європі “не слід прискорювати конфлікт”, натомість знайти час, аби створити свою позицію “третього полюса” між Китаєм і Сполученими Штатами.

“Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками цієї теми та адаптуватися до американського ритму чи китайської надмірної реакції”, – пояснив власну позицію глава Франції.

Європа повинна краще фінансувати свою оборонну промисловість, розвивати атомну та відновлювану енергетику та зменшити залежність від долара США, щоб обмежити свою залежність від Сполучених Штатів, переконаний Макрон.

Раніше радник Макрона зазначив журналістам у Гуанчжоу, що Сі та Макрон провели “щільну та відверту” дискусію щодо питання Тайваню під час своїх зустрічей.

Зауважимо, Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Після цього, 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.

Водночас Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і ЄС повинні встановити правильне взаєморозуміння та уникати непорозумінь і “помилкових суджень”.