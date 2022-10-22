Масштаб пошкоджень від сьогоднішніх ракетних ударів по енергетичних об’єктах України може перевищувати наслідки атак 10-12 жовтня – «Укренерго»

Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об'єкти енергетики України. В "Укренерго" наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Сьогодні більшість російських ракет поцілили в об’єкти енергетики у магістральних мережах західних регіонів України.

В компанії наголосили, що наслідки цих ударів можуть бути співставними або й навіть перевищувати наслідки ударів, завданих росіянами у період з 10 по 12 жовтня.

Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” розпочнуть роботи з відновлення електропостачання одразу після того, як ДСНС ліквідує наслідки обстрілів.

“Спеціалісти “Укренерго” вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла”, – наголосили у компанії.

В “Укренерго” додали, що на даний час змушені тимчасово вимкнути енергопостачання у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Ці обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.

“Нагадаємо, як диспетчери “Укренерго” приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування електромереж”, – додали у компанії.

Українцям також нагадали, що потрібно максимально обмежувати користування електроенергією у періоди з 6:00 по 11:00 та з 17:00 по 23:00.

“Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи”, – додали в НЕК “Укренерго”.