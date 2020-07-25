Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпорядився, щоб мечеть Айя-Софія у Стамбулі була відкрита для здійснення молитов цілодобово.

Про це повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая у Twitter.

За його словами, відтепер мечеть Айя-Софія буде відкрита цілодобово.

“Наш президент Реджеп Таїп Ердоган дав розпорядження, щоб мечеть Святої Софії була відкрита для поклоніння 24 години на добу”, – заявив Ерлікая.

Нагадаємо, вчора у будівлі собору Святої Софії в Стамбулі пройшла п’ятнична молитва вперше після повернення йому статусу мечеті.

У Греції оголосили траур через перший намаз (мусульманське богослужіння) в соборі Святої Софії в Стамбулі.