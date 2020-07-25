Про це повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая у Twitter.
За його словами, відтепер мечеть Айя-Софія буде відкрита цілодобово.
“Наш президент Реджеп Таїп Ердоган дав розпорядження, щоб мечеть Святої Софії була відкрита для поклоніння 24 години на добу”, – заявив Ерлікая.
Нагадаємо, вчора у будівлі собору Святої Софії в Стамбулі пройшла п’ятнична молитва вперше після повернення йому статусу мечеті.
У Греції оголосили траур через перший намаз (мусульманське богослужіння) в соборі Святої Софії в Стамбулі.
- 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.
- Європейський союз і Греція засудили рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії з музею на мечеть.
- Всесвітня рада церков виступила проти зміни статусу собору Святої Софії.