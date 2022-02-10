«Мегафонна дипломатія» Заходу шкодить Україні – глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переконаний, що ситуація на українських кордонах досить серйозна, водночас не настільки жахлива, як "подає Захід". За його словами, "політичний ажіотаж" навколо тверджень стосовно швидкого нападу РФ завдає удару економіці України.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Він зауважив, що Туреччина у своїх посередницьких зусиллях усвідомлює, що швидкого розв’язання проблеми не буде.

“Водночас, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються зобразити на Заході, проте ще досі залишається серйозною”, – наголосив міністр.

Чавушоглу переконаний, що “мегафонна дипломатія” не знижує рівня напруженості у регіоні та далека від реалій. Натомість “ажіотаж” навколо ситуації може нанести суттєву економічну шкоду Україні.

Турецький міністр зазначив, що позиція Анкари гранично відкрита і чітка.

“Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з РФ, виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації”, – зазначив Чавушоглу.

Глава відомства висловив упевненість у тому, що шлях до миру в регіоні пролягає через збалансовану позицію всіх сторін конфлікту.