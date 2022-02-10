«Мегафонна дипломатія» Заходу шкодить Україні – глава МЗС Туреччини

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.
Він зауважив, що Туреччина у своїх посередницьких зусиллях усвідомлює, що швидкого розв’язання проблеми не буде.
“Водночас, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються зобразити на Заході, проте ще досі залишається серйозною”, – наголосив міністр.
Чавушоглу переконаний, що “мегафонна дипломатія” не знижує рівня напруженості у регіоні та далека від реалій. Натомість “ажіотаж” навколо ситуації може нанести суттєву економічну шкоду Україні.
Турецький міністр зазначив, що позиція Анкари гранично відкрита і чітка.
“Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з РФ, виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації”, – зазначив Чавушоглу.
Глава відомства висловив упевненість у тому, що шлях до миру в регіоні пролягає через збалансовану позицію всіх сторін конфлікту.
- 27 січня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував посередництво для зниження російської військової ескалації на кордонах України.
- Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна на щорічні перемовини до Туреччини. Він висловив намір стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у питанні деескалації напруженості.
- 20 січня Реджеп Таїп Ердоган вже заявляв, що готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.
- У Туреччині заявляли про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.
- Окрім цього, Ердоган заявляв, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Таїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки.