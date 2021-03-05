Мер аргентинського міста Роке Перес в провінції Буенос-Айрес Хуан Карлос Гаспаріні прищепився проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V" і з портретом президента РФ Володимира Путіна в руках.

Про це пише місцеве видання La Nacion.

Коли його запитали про причину, яка змусила його зробити щеплення із зображенням Путіна, він пояснив: “Я приніс фотографію, тому що пишаюся ним. Всі говорили, що він збирається нас отруїти, а він рятує нам життя”.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

Нагадаємо, що більш ніж половина українців вважають, що Україна має не допустити ввезення російської вакцини проти коронавірусу COVID-19.

5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.

Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V” подали на реєстрацію в Україні. У свою чергу головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.