Про це пише місцеве видання La Nacion.
Коли його запитали про причину, яка змусила його зробити щеплення із зображенням Путіна, він пояснив: “Я приніс фотографію, тому що пишаюся ним. Всі говорили, що він збирається нас отруїти, а він рятує нам життя”.
¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina
Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R
— Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021
Нагадаємо, що більш ніж половина українців вважають, що Україна має не допустити ввезення російської вакцини проти коронавірусу COVID-19.
5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.
Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V” подали на реєстрацію в Україні. У свою чергу головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.
- 29 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не планують реєструвати російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V”.
- Президент Володимир Зеленський відкинув можливість вакцинування українців російською вакциною “Спутник V” до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні.