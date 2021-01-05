Харківська компанія "Біолік" заявила, що подала в Міністерство охорони здоров'я заяву про реєстрацію в України російської COVID-вакцини "Спутник V".

Відповідне оголошення та скан-копії заяви опубліковані на сайті компанії.

“У зв’язку з численними запитами Адміністрація АТ “БІОЛІК” повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена Заява про державну реєстрацію лікарського засобу— вакцини Гам-КОВІД-Вак, Комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ “НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї, МЗ РФ (також відома як “Спутник V” — ред.)”, — йдеться в заяві.

Зауважимо, що “Біолік” інформує про те, що заяву було спрямовано у МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V” подали на реєстрацію в Україні.

Тоді пресслужба партії опублікувала лист Віктора Мартіна, акціонера компанії Vilkom Services Limited, яка володіє 100% акцій “Біолік”, до очільника експертного центру МОЗ України Михайла Бабенка. У листі йдеться про те, що “Біолік досягнув домовленості з російськими розробниками вакцини про випуск препарату на підприємстві”. Також було опубліковано копію заяви “Біоліку” за реєстрацію “Спутник V”.

Головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками і політичними заявами” і не відповідає дійсності.

Сьогоднішню заяву фармкомпанії Міністерство охорон здоров’я поки не коментувало.

8 грудня Російський фонд прямих інвестицій заявив, що харківська компанія “Біолік” вже налагодила випуск готової форми розробленої в РФ вакцини “Спутник V”. Компанія це заперечувала.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривають. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина надається тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще йдуть. Їх проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї, троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення. Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.

Ексглава МОЗ України Уляна Супрун пояснювала, чому не варто купувати вакцину проти коронавірусу COVID-19 у країни-агресора — Росії.