Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження жорсткого карантину з 8 січня. Він зазначив, що на цю мить у місті ситуація із захворюваністю на коронавірус - контрольована.

Про це Бондаренко заявив у своєму відеозверненні в Facebook.

Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності, кількість хворих – контрольована, а місць у лікарнях – вистачає.

“На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не на часі. Ми бачили пік захворювання перед Новим роком, зараз ми бачимо спад. У таких містах як Черкаси життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих”, – сказав Бондаренко.

Він зазначив, що остаточне рішення про введення жорсткого карантину місцеві влади прийматимуть після свят з понеділка, 11 січня.

Мер Черкас також закликав уряд визначитися з товарами, продаж яких буде дозволено під час локдауну і “не перекладати це питання” на місцеву владу.

Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати додаткові обмеження під час урядового локдауну з 8 до 24 січня.