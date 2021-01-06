Про це Бондаренко заявив у своєму відеозверненні в Facebook.
Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності, кількість хворих – контрольована, а місць у лікарнях – вистачає.
“На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не на часі. Ми бачили пік захворювання перед Новим роком, зараз ми бачимо спад. У таких містах як Черкаси життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих”, – сказав Бондаренко.
Він зазначив, що остаточне рішення про введення жорсткого карантину місцеві влади прийматимуть після свят з понеділка, 11 січня.
Мер Черкас також закликав уряд визначитися з товарами, продаж яких буде дозволено під час локдауну і “не перекладати це питання” на місцеву владу.
Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати додаткові обмеження під час урядового локдауну з 8 до 24 січня.
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