Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
Як уточнив бургомістр Засниця Франк Крахт, підписи під зверненням поставили й представники цілої низки громад. За словами політика, не йдеться про те, щоб спробувати “судомно” і в найкоротші терміни задіяти трубопровід. У фокусі уваги – довгострокова енергетична безпека Німеччини. Якщо існують технічні складнощі з забезпеченням постачання “Північним потоком”, слід знайти нові шляхи, упевнений він. Одним із варіантів міг би виявитися “Північний потік – 2”, йдеться у листі.
У посланні градоначальників зауважили, що вони “найрішучіше” засуджують “військові дії” в Україні. Проте, необхідно “зважити розмір шкоди для населення ФРН та економіки власного регіону”, наголосили у зверненні.
“Ми вважаємо, що шлях, обраний федеральним урядом, — відмови від російських енергоносіїв — не є правильним”, – зазначили в документі. Заплановане Берліном розширення залучення альтернативних джерел енергії, зокрема вітру, піддається критиці.
Лист направлений до канцелярії Шверіна та міністра економіки та енергетики Німеччини Роберта Хабека.
Російський “Газпром” з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом “Північний потік” до 20% від його пропускної потужності.
Водночас президент РФ Володимир Путін 20 липня заявив, що запуск газопроводу “Північний потік – 2” – один зі способів збільшити постачання російського газу до Європи.
“У нас є ще один готовий маршрут – це “Північний потік – 2″. Його можна запустити”, – заявив він.
Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі 20 липня наголосила, що газопровід не сертифікований і не може експлуатуватися.
Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.
“Північний потік-2” – магістральний газопровід із РФ до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2””передбачав прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 млрд куб. м на рік. Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року. Компанія Allseas відмовилася від участі через санкції США. У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. 22 лютого 2022 року президент США заявив про введення пакета санкцій через агресію РФ проти України та визнання ЛНР та ДНР серед яких, зокрема, санкції проти газогону.
- Нагадаємо, глава комітету із захисту клімату та енергетики Клаус Ернст наголосив, що на тлі енергетичної кризи федеральний уряд має зробити усе можливе, щоби забезпечити енергопостачання країни. За його словами, що для цього, попри війну, що порушує міжнародне право, треба говорити з РФ. У разі необхідності — ввести в експлуатацію “Північний потік-2” на обмежений проміжок часу, якщо постачання газу неможливо гарантувати в інший спосіб.
- Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі охарактеризував правопопулістську партію “Альтернатива для Німеччини” (АдН) як “партію Росії”.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС демонтувати “Північний потік-2”. Він заявив, що цей газопровід є політичним проєктом.
- Російський “Газпром”, як і було оголошено раніше, з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом “Північний потік – 1” до 20% від його пропускної потужності.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.