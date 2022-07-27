Мери семи міст на німецькому острові Рюген підтримали звернення, в якому пропонується ввести в дію спірний газопровід "Північний потік-2 ".

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Як уточнив бургомістр Засниця Франк Крахт, підписи під зверненням поставили й представники цілої низки громад. За словами політика, не йдеться про те, щоб спробувати “судомно” і в найкоротші терміни задіяти трубопровід. У фокусі уваги – довгострокова енергетична безпека Німеччини. Якщо існують технічні складнощі з забезпеченням постачання “Північним потоком”, слід знайти нові шляхи, упевнений він. Одним із варіантів міг би виявитися “Північний потік – 2”, йдеться у листі.

У посланні градоначальників зауважили, що вони “найрішучіше” засуджують “військові дії” в Україні. Проте, необхідно “зважити розмір шкоди для населення ФРН та економіки власного регіону”, наголосили у зверненні.

“Ми вважаємо, що шлях, обраний федеральним урядом, — відмови від російських енергоносіїв — не є правильним”, – зазначили в документі. Заплановане Берліном розширення залучення альтернативних джерел енергії, зокрема вітру, піддається критиці.

Лист направлений до канцелярії Шверіна та міністра економіки та енергетики Німеччини Роберта Хабека.

Російський “Газпром” з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом “Північний потік” до 20% від його пропускної потужності.

Водночас президент РФ Володимир Путін 20 липня заявив, що запуск газопроводу “Північний потік – 2” – один зі способів збільшити постачання російського газу до Європи.

“У нас є ще один готовий маршрут – це “Північний потік – 2″. Його можна запустити”, – заявив він.

Своєю чергою, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі 20 липня наголосила, що газопровід не сертифікований і не може експлуатуватися.

Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

“Північний потік-2” – магістральний газопровід із РФ до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2””передбачав прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 млрд куб. м на рік. Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року. Компанія Allseas відмовилася від участі через санкції США. У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. 22 лютого 2022 року президент США заявив про введення пакета санкцій через агресію РФ проти України та визнання ЛНР та ДНР серед яких, зокрема, санкції проти газогону.