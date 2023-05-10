У Міністерстві освіти та науки України повідомили, що відомості про диплом магістра Спартака Субботи, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН не видавало.

Про це інформує пресслужба МОН.

“Раніше до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності вказаних документів. Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів”, – йдеться у повідомленні.

Тоді Міністерство надіслало запити до ДП “Інформаційно-іміджевий центр” та ДП “Інфоресурс”, аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.

Також у МОН запевнили, що цю інформацію вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича.

Нагадаємо, що Спартак Суббота, донедавна співведучий YouTube-проєкту “Подкаст-терапія”, який називав себе психологом, психотерапевтом та лікарем-психіатром, після хвилі критики опублікував свідоцтво про народження. У такий спосіб, він намагався підтвердити, що ім’я Спартак було дано йому від народження. Раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Зараз у мережі підозрюють Субботу у фальсифікації документа.