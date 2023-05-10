Про це інформує пресслужба МОН.
“Раніше до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності вказаних документів. Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів”, – йдеться у повідомленні.
Тоді Міністерство надіслало запити до ДП “Інформаційно-іміджевий центр” та ДП “Інфоресурс”, аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.
Також у МОН запевнили, що цю інформацію вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича.
Нагадаємо, що Спартак Суббота, донедавна співведучий YouTube-проєкту “Подкаст-терапія”, який називав себе психологом, психотерапевтом та лікарем-психіатром, після хвилі критики опублікував свідоцтво про народження. У такий спосіб, він намагався підтвердити, що ім’я Спартак було дано йому від народження. Раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Зараз у мережі підозрюють Субботу у фальсифікації документа.
- На тлі нещодавнього розслідування психолога та автора подкасту “Простими словами” Іллі Полудьонного про Спартака Субботу Євген Янович розповів про те, як познайомився зі Спартаком та про їхню співпрацю у подкасті “Терапія”.
- Українське видавництво “Віхола”, що спеціалізується на науково-популярній літературі, повідомило про те, що не продовжуватиме співпрацю з психологом Спартаком Субботою.
- 12 квітня актор Євген Янович через розслідування відносно психолога Спартака Субботи скасував вихід нових епізодів спільного YouTube-проєкту “Подкаст терапія” та тур містами України.
- Сьогодні Спартак (Олександр) Суббота є чи не найвідомішим українським психологом, відео з яким швидко ширяться соцмережами, набираючи популярності, а тези цитуються в ЗМІ. Особливу популярність Суббота здобув під час повномасштабного російського вторгнення, їздячи країною з турами подкасту “Терапія”. Втім, згідно з розслідуванням українського психолога та автора подкасту “Простими словами” Іллі Полудьонного, кар’єра та експертність Спартака є “безпрецедентним масштабом брехні”.