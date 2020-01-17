Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.
На думку Малюськи, Олексій Гончарук є найкращим Прем’єром в історії України.
“Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)”, – заявив він.
Міністр опублікував фотографію зі свого робочого кабінету. На знімку видніється тільки його рука на робочому столі, яка ніби підписує документ. Якщо рука на фотографії належить Малюсці, то сам він найімовірніше перебуває безпосередньо під столом.
Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.