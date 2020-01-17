Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку Малюськи, Олексій Гончарук є найкращим Прем’єром в історії України.

“Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)”, – заявив він.

Міністр опублікував фотографію зі свого робочого кабінету. На знімку видніється тільки його рука на робочому столі, яка ніби підписує документ. Якщо рука на фотографії належить Малюсці, то сам він найімовірніше перебуває безпосередньо під столом.

Користувачі в коментарях до запису переважно обурюються таким вчинком міністра .

Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.