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Міністри G7 закликали розширити «зернову ініціативу» – Reuters

Міністри країн G7 наполягають на продовженні та розширенні "зернової угоди", яка передбачає експорт українського зерна акваторією Чорного моря.

Вівторок, 25 квітня 2023, 19:47
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Про це сповіщає Reuters.

Пропозицію щодо розширення угоди міністри сільського господарства країн G7 обговорили під час дводенної зустрічі в Японії.

Посадовці підкреслили, що Росія маніпулює питанням експорту зерна з метою дестабілізації геополітичної ситуації в регіоні. Члени G7 зазначають, що Росія намагається “повністю мілітаризувати” тему продовольства.

Крім того, у спільному комюніке міністрів зазначено, що країни G7 готові надати експертну допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції української агроінфраструктури, які потрібні для відновлення держави.

Довідково. Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.

У межах Чорноморської “зернової ініціативи” представники Росії, Туреччини та ООН контролюють шлях кораблів до та з українських портів. Спільна комісія схвалює назви кораблів, які повинні бути інспектованими. Проте, за словами Васькова, 11 квітня жодна перевірка не здійснювалася.

Україна, згідно з умовами угоди, надала назву трьох зерновозів. Натомість російська сторона викреслила ці назви й подала на перевірку наступні з поточної черги судна. Як результат, жодне українське судно не змогло продовжити свій шлях, що є “фактичною блокадою з боку Москви”.

Теги: Велика сімка, війна, Велика сімка, війна, зернова ініціатива, зернова угода, міністри країн великої сімки, підтримка України, російсько-українська війна, Чорне море, G7

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