Міністри G7 закликали розширити «зернову ініціативу» – Reuters

Міністри країн G7 наполягають на продовженні та розширенні "зернової угоди", яка передбачає експорт українського зерна акваторією Чорного моря.

Про це сповіщає Reuters.

Пропозицію щодо розширення угоди міністри сільського господарства країн G7 обговорили під час дводенної зустрічі в Японії.

Посадовці підкреслили, що Росія маніпулює питанням експорту зерна з метою дестабілізації геополітичної ситуації в регіоні. Члени G7 зазначають, що Росія намагається “повністю мілітаризувати” тему продовольства.

Крім того, у спільному комюніке міністрів зазначено, що країни G7 готові надати експертну допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції української агроінфраструктури, які потрібні для відновлення держави.

Довідково. Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.

У межах Чорноморської “зернової ініціативи” представники Росії, Туреччини та ООН контролюють шлях кораблів до та з українських портів. Спільна комісія схвалює назви кораблів, які повинні бути інспектованими. Проте, за словами Васькова, 11 квітня жодна перевірка не здійснювалася.

Україна, згідно з умовами угоди, надала назву трьох зерновозів. Натомість російська сторона викреслила ці назви й подала на перевірку наступні з поточної черги судна. Як результат, жодне українське судно не змогло продовжити свій шлях, що є “фактичною блокадою з боку Москви”.