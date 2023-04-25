Міністри G7 закликали розширити «зернову ініціативу» – Reuters

Про це сповіщає Reuters.
Пропозицію щодо розширення угоди міністри сільського господарства країн G7 обговорили під час дводенної зустрічі в Японії.
Посадовці підкреслили, що Росія маніпулює питанням експорту зерна з метою дестабілізації геополітичної ситуації в регіоні. Члени G7 зазначають, що Росія намагається “повністю мілітаризувати” тему продовольства.
Крім того, у спільному комюніке міністрів зазначено, що країни G7 готові надати експертну допомогу в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції української агроінфраструктури, які потрібні для відновлення держави.
Довідково. Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.
У межах Чорноморської “зернової ініціативи” представники Росії, Туреччини та ООН контролюють шлях кораблів до та з українських портів. Спільна комісія схвалює назви кораблів, які повинні бути інспектованими. Проте, за словами Васькова, 11 квітня жодна перевірка не здійснювалася.
Україна, згідно з умовами угоди, надала назву трьох зерновозів. Натомість російська сторона викреслила ці назви й подала на перевірку наступні з поточної черги судна. Як результат, жодне українське судно не змогло продовжити свій шлях, що є “фактичною блокадою з боку Москви”.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.
- Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.