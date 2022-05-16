Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ми впевнені, що і Швеція, і Фінляндія зроблять свій внесок у єдність, солідарність, згуртованість і силу Альянсу та всього трансатлантичного простору в той час, коли середовище безпеки, з яким ми стикаємося, стає все складнішим”, – йдеться у заяві.
Міністри додали, що членство Швеції та Фінляндії також значно підвищить безпеку регіону Балтійського моря, окрім цього, відкриє нові перспективи для Північно-Балтійського та інших форматів регіонального співробітництва в питаннях оборони та безпеки.
У спільній заяві зазначено, що країни беруть на себе зобов’язання сприяти якнайшвидшій ратифікації протоколів про приєднання після їх підписання.
Раніше лідери Данії, Ісландії та Норвегії привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.
- Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Соціал-демократична партія Швеції вирішила, що країна працюватиме над заявкою на вступ до НАТО. Рішення країни прискорила збройна агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.