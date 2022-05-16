16 травня міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви підтримали плани Швеції та Фінляндії щодо вступу в НАТО. У спільній заяві міністри назвали ці рішення "історичними" і зазначили, що вони "зроблять усе необхідне, щоб допомогти обом країнам".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми впевнені, що і Швеція, і Фінляндія зроблять свій внесок у єдність, солідарність, згуртованість і силу Альянсу та всього трансатлантичного простору в той час, коли середовище безпеки, з яким ми стикаємося, стає все складнішим”, – йдеться у заяві.

Міністри додали, що членство Швеції та Фінляндії також значно підвищить безпеку регіону Балтійського моря, окрім цього, відкриє нові перспективи для Північно-Балтійського та інших форматів регіонального співробітництва в питаннях оборони та безпеки.

У спільній заяві зазначено, що країни беруть на себе зобов’язання сприяти якнайшвидшій ратифікації протоколів про приєднання після їх підписання.

Раніше лідери Данії, Ісландії та Норвегії привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.