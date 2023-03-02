2 березня міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ G20 поки що не вдалося досягти консенсусу відносно спільної заяви через їхні "розбіжності в думках" щодо російсько-української війни.

Про це інформує CNN.

На першій великій зустрічі G20, що відбулася в Нью-Делі, країни змогли сформувати консенсус із питань, котрі варіюються від боротьби з тероризмом до багатосторонніх банків і глобального картування навичок. Проте, за словами Джайшанкара, вони не опублікували заяву, в якій узгодили всі теми та дії.

“Були питання, і вони були стурбовані російсько-українським конфліктом. Ми отримали спільний документ, побудований на основній масі проблем, але різні сторони мали різні думки з кількох тем”, – сказав Джайшанкар.

Вплив війни на країни, які постраждали від пандемії коронавірусу, є згубним, додав він, зазначивши, що глобальний південь все ще потребує допомоги.

Раніше стало відомо, що делегація Європейського Союзу не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, якщо вона не міститиме засудження широкомасштабної війни Росії проти України.

Також завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії у Росії можуть підтримувати видобуток нафти на тому ж рівні, що й до війни з Україною. Водночас РФ має труднощі при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.