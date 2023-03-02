Про це інформує CNN.
На першій великій зустрічі G20, що відбулася в Нью-Делі, країни змогли сформувати консенсус із питань, котрі варіюються від боротьби з тероризмом до багатосторонніх банків і глобального картування навичок. Проте, за словами Джайшанкара, вони не опублікували заяву, в якій узгодили всі теми та дії.
“Були питання, і вони були стурбовані російсько-українським конфліктом. Ми отримали спільний документ, побудований на основній масі проблем, але різні сторони мали різні думки з кількох тем”, – сказав Джайшанкар.
Вплив війни на країни, які постраждали від пандемії коронавірусу, є згубним, додав він, зазначивши, що глобальний південь все ще потребує допомоги.
Раніше стало відомо, що делегація Європейського Союзу не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, якщо вона не міститиме засудження широкомасштабної війни Росії проти України.
Також завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії у Росії можуть підтримувати видобуток нафти на тому ж рівні, що й до війни з Україною. Водночас РФ має труднощі при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.
- Вже повідомлялося, що на початку березня у Нью-Делі зберуться міністри закордонних справ G20. Одним з головних питань обговорення стане війна Росії проти України, хоча Індія не бажає обговорювати це питання.
- Індія виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії під час річного головування на зустрічі G20. Учасники мають обговорити економічні наслідки війни, яку веде Москва проти України, але Нью-Делі не бажає розглядати додаткові обмеження проти РФ.
- Індія стала закуповувати більше російської нафти, яку потім переробляє на пальне для країн ЄС і США.