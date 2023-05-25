Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Список презентує категорії культурних цінностей України, які перебувають під загрозою викрадення, мародерства, незаконного вивезення, і складається з 53 типів об’єктів, що належать до 7 категорій – археологія, книги та рукописи, нумізматика, а також народне, релігійне, прикладне та образотворче мистецтво.

Широка різноманітність представлених об’єктів підкреслює багату, давню та різноманітну культурну спадщину України – від скіфів до авангарду 20 століття.

У відомстві нагадали, що про плани створення Червоного списку ICOM та МКІП оголосили 28 червня 2022 року. Протягом цього часу експерти з 11 музеїв по всій Україні співпрацювали з Департаментом охорони спадщини ICOM для дослідження та підготовки зазначеного переліку культурних цінностей під загрозою.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни росіяни вивезли з України десятки тисяч культурних цінностей, процес повернення може тривати роками. Про точну кількість таких предметів стане відомо лише згодом.

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики України Катерини Чуєвої, зараз тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які доступні після деокупації. Нині мовиться про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду.

Катерина Чуєва зауважила, що визначення точної кількості вкраденого Росією “є складним і тривалим процесом”. Росіяни вивозили не лише предмети мистецтва, а й документацію, що ускладнило процес відновлення. За словами заступниці міністра, це дуже кропітка робота і вона займає час, оскільки колекції великі.

У Мінкульті також не знають, наскільки швидко будуть повернуті всі культурні цінності України.

“Навіть якщо ми точно знаємо, де знаходяться усі ці предмети, і якщо немає добровільного акта повернення, то такі процеси через судові розгляди можуть тривати дуже довго. Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття”, – пояснила Чуєва.