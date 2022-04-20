Про це повідомили в МАГАТЕ.
Генеральний директор Рафаель Гроссі привітав відновлення телефонного зв’язку. Він також планує наприкінці квітня очолити місію експертів МАГАТЕ до Чорнобильської зони, щоб провести оцінку ядерної безпеки та радіології, доставити важливе обладнання для ремонту систем дистанційного моніторингу.
Наразі до мережі під’єднано 7 реакторів із 15, зокрема 2 на тимчасово захопленій Росією Запорізькій АЕС. Інші 8 реакторів зупинені на регулярне технічне обслуговування або утримуються в резерві.
Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого й утримували її протягом п’яти тижнів. 10 березня в Україні повідомили МАГАТЕ про втрату зв’язку з майданчиком АЕС. Регулятор продовжував отримувати інформацію про ситуацію на Чорнобильській АЕС через виїзне керівництво станції.
- Нагадаємо, у зоні відчуження через російських військових, які копали окопи, зріс рівень радіації. У деяких місцях Рудого лісу показник перевищує норму у 50 разів.
- Під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.
- Раніше в Енергоатомі заявили, що після перших ознак променевої хвороби окупанти злякалися та покинули ЧАЕС.
- Відомо, що російські солдати без відповідного захисту проїхали територією Рудого лісу у зоні відчуження. Через це піднявся радіоактивний пил, який є надзвичайно небезпечним для людського організму, і яким вони “надихалися”.