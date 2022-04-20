Прямий зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії та Чорнобильською атомною електростанцією відновлено більше ніж через місяць після того, як він був втрачений.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор Рафаель Гроссі привітав відновлення телефонного зв’язку. Він також планує наприкінці квітня очолити місію експертів МАГАТЕ до Чорнобильської зони, щоб провести оцінку ядерної безпеки та радіології, доставити важливе обладнання для ремонту систем дистанційного моніторингу.

Наразі до мережі під’єднано 7 реакторів із 15, зокрема 2 на тимчасово захопленій Росією Запорізькій АЕС. Інші 8 реакторів зупинені на регулярне технічне обслуговування або утримуються в резерві.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого й утримували її протягом п’яти тижнів. 10 березня в Україні повідомили МАГАТЕ про втрату зв’язку з майданчиком АЕС. Регулятор продовжував отримувати інформацію про ситуацію на Чорнобильській АЕС через виїзне керівництво станції.