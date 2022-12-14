З 24 лютого 2022 року від рук російських загарбників загинуло 184 українських спортсменів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Із лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою”, – сказав президент України під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Крім того, Володимир Зеленський закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України. А також наголосив, що справедливою відповіддю для країни-терористки може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів.

Зазначимо, що у листопаді, на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) зупинив членство паралімпійського комітету РФ (ПКР) в організації. За відповідне рішення проголосували 64 делегати, проти – 39, натомість 16 – утрималися. Аналогічне рішення прийняли щодо РБ. В організації пояснили своє рішення тим, що РФ “не може виконувати зобов’язання відповідно до статуту МПК”.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон заявив, що громадяни Росії та Білорусі мають брати участь в Олімпіаді-2024. Захід пройде у Парижі.

Французький президент вважає, що вони можуть брати участь, попри війну в Україні. “Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизованим, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, зокрема й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них”, – заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

На його думку, Олімпіада “має бути об’єднуючою, а не роз’єднувальною силою”.