Сьогодні #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови Політради політичної партії "Демократична Сокира" Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.

Юрій Гудименко опублікував у Facebook допис із закликом висловити обурення не лише у соцмережах та нагадав про 1 грудня:

#Букви поспілкувалися з ним стосовно цієї акції. Зокрема, щодо вимог щодо неї та чи обмежуються учасники лише скандалом навколо “справи вагнерівців”, чи мова вже про загальне невдоволення політикою Офісу президента.

“Ми висували Зеленському ультиматум — звільнення російських агентів, зокрема Єрмака, до 1 грудня або початок безстрокової кампанії вже за відставку самого Зеленського. Судячи з пресконференції, звільняти Єрмака і компанію президент не планує”, – стверджує політик і додав: “Що ж, це його вибір”.

Згадав Гудименко також нещодавній пресмарафон президента України Володимира Зеленського, де останній розповів невідомі досі деталі спецоперації та її відтермінування, а також звинуватив колишнього голову Головного управління розвідки Василя Бурбу в намаганні втягнути Україну у скандал з Туреччиною шляхом спецоперації з “вагнерівцями”.

“Після пресконференції мені особисто здається доцільним підняти питання про психологічне обстеження пана Зеленського. Я не лікар, але мені здається, що його поведінка була неадекватною”, – поділився політик загальним враженням після відповідей президента.

У справі щодо затримання членів приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, голова Політради “Демсокири” обурився тим, наскільки різні звучали версії від представників влади:

“По “вагнерівцям” ми почули чергову – яку вже? – версію подій від Офісу Президента. Не пам‘ятаю, шосту чи навіть сьому – від “не було операції, це вигадка”, через “була, але її зірвали вороги” до “вона була, але погана, і її скасували”. Чи можна вірити в цю версію? Мабуть, якщо стерти собі пам’ять і забути про попередні”, – стверджує політик.

Нагадаємо, що під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що співпало з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.

Політик про заяви Зеленського сказав #Буквам, що йому смішно це було чути.

“Акцію 21 листопада, на якій було анонсовано акцію 1 грудня, робили “Демсокира” та Рух опору капітуляції. І акція запланована мирною, але потужною. Анонсував акцію 1 грудня особисто я. Чи можна мене звинуватити у роботі на Росію? Це смішно, почитайте мою біографію. Чи можна звинуватити мене у роботі на Ахметова? Також смішно. Я встановлював у Запоріжжі білборди про Ахметова-вбивцю, робив проти нього акції і в Запоріжжі, і в Києві. Це звичайна недолуга спроба дискредитації від людей з інтелектом креветки для аналогічної за компетенціями аудиторії”, – заявив Гудименко.

Нагадаємо, ще у Запоріжжі з 2008 року чоловік займав активну громадянську позицію – проводив вуличні акції націоналістичного спрямування, через що був неодноразово затриманий. У 2010 році був затриманий за облиття фарбою пам’ятника Дзержинському у день встановлення у Запоріжжі пам’ятника Сталіну. Через рік через це (згідно з вироком суду) Гудименка знову затримали та тримали 2 місяці під арештом, після чого засудили до 2 років позбавлення волі умовно.

“Що мене хвилює насправді – так це те, що в нас на кордонах стоять російські війська, про це говорить весь світ, а президент мало того що не звільняє російського агента Єрмака, а ще й бере йому у заступники колишнього опоблоківця Ростислава Шурму. В перервах між польотами на відпочинок”, – заявив політик.

Юрій Гудименко зазначив, що вони уже багато разів намагалися достукатися до чинної влади, але все безрезультатно. Проте, вони й надалі будуть добиватися реакції влади:

“Ми випробували всі доступні нам опції. Ми говорили про свої вимоги, ми виходили на акції, намагалися впливати юридично через подання заяв до правоохоронних органів – нуль результату. Парламентська опозиція теж намагалася діяти доступними їм інструментами – цього замало. Тому зараз ми ведемо перемовини з усіма, здається, проукраїнськими партіями та силами, щоб об‘єднати зусилля і виступити широким фронтом”, – заявив один з очільників “Демократичної Сокири”.

На запитання журналістки #Букв, чи не бояться організатори та учасники акції переслідувань з боку правоохоронних органів або яких-небудь перешкод, Гудименко відповів дуже лаконічно фразою царя Леоніда: “Μολών λαβέ“, яка перекладається як “Прийди й візьми”.

Нагадаємо, 22 листопада Юрію Гудименку поліція принесла адмінпротокол через лайку під час акції протесту на Банковій, яка відбулася 21 листопада.

Сьогодні Державне бюро розслідувань порушило проти головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова кримінальну справу. Гудименко назвав це “ідіотизмом”.

“Таке відчуття, що Зеленському набридло бути президентом і він хоче, щоб його просто знесли. Якесь політичне мортідо, як сказав би Ерік Берн”, – поділився враженнями політик.