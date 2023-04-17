Про це інформує PolskieRadio.
Переговори також стосуватимуться двостороннього політичного та економічного співробітництва та співпраці в багатосторонніх форматах.
Раніше тему скоординованих дій у зв’язку з російською агресією проти України глава польського також порушував під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Тема російської агресії та європейської безпеки є абсолютним пріоритетом. Перемога України сьогодні є передумовою для повернення до нормального життя та убезпечення всієї Європи, і перш за все Польщі. Італія та Польща мають дуже схожі погляди щодо цих питань”, – заявив Моравецький.
Нині обидві країни поділяють спільне бачення майбутнього Європейського Союзу, закликаючи до “сильної Європи, яка є глобальним гравцем”.
Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду попередив, що “імперія зла відродилася на Сході”.
Зауважимо, на відміну від президента Франції Емманюеля Макрона, котрий намагався відмежувати США та Європу на тлі будь-якої майбутньої конфронтації з Китаєм через Тайвань і закликав до зміцнення “стратегічної автономії” континенту, польський прем’єр Матеуш Моравецький акцентує критичну важливість альянсу між Сполученими Штатами та Європою, не в останню чергу тому, що його країна є одним із найпалкіших союзників Києва у війні з Росією.
Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.
- Війна РФ проти України прискорила руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями, яка старанно будувалася з часів холодної війни, посилюючи занепокоєння серед експертів щодо нової гонки ядерних озброєнь.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що впродовж минулих двох десятиліть мали рацію ті політики, котрі йшли шляхом, прокладеним Лехом Качиньським. Саме він наголошував на диверсифікації постачань газу до Польщі та попереджав світ після російської агресії проти Грузії, що в майбутньому подібна доля може спіткати й інші країни Центральної та Східної Європи.
- 5 квітня міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що уряд проведе консультації з громадськістю щодо поглядів на традицію військового нейтралітету в країні на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.