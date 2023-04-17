Про це інформує PolskieRadio.

Переговори також стосуватимуться двостороннього політичного та економічного співробітництва та співпраці в багатосторонніх форматах.

Раніше тему скоординованих дій у зв’язку з російською агресією проти України глава польського також порушував під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Тема російської агресії та європейської безпеки є абсолютним пріоритетом. Перемога України сьогодні є передумовою для повернення до нормального життя та убезпечення всієї Європи, і перш за все Польщі. Італія та Польща мають дуже схожі погляди щодо цих питань”, – заявив Моравецький.

Нині обидві країни поділяють спільне бачення майбутнього Європейського Союзу, закликаючи до “сильної Європи, яка є глобальним гравцем”.

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Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду попередив, що “імперія зла відродилася на Сході”.

Зауважимо, на відміну від президента Франції Емманюеля Макрона, котрий намагався відмежувати США та Європу на тлі будь-якої майбутньої конфронтації з Китаєм через Тайвань і закликав до зміцнення “стратегічної автономії” континенту, польський прем’єр Матеуш Моравецький акцентує критичну важливість альянсу між Сполученими Штатами та Європою, не в останню чергу тому, що його країна є одним із найпалкіших союзників Києва у війні з Росією.

Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.