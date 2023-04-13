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Моравецький виступає європейським антиМакроном у Вашингтоні – Politico

На відміну від президента Франції Емманюеля Макрона, котрий намагався відмежувати США та Європу на тлі будь-якої майбутньої конфронтації з Китаєм через Тайвань і закликав до зміцнення "стратегічної автономії" континенту, польський прем'єр Матеуш Моравецький акцентує критичну важливість альянсу між Сполученими Штатами та Європою, не в останню чергу тому, що його країна є одним із найпалкіших союзників Києва у війні з Росією.

Четвер, 13 квітня 2023, 17:57
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Про це мовиться у матеріалі Politico.

Перед вильотом до Вашингтона Моравецький наголосив, що замість побудови “стратегічної автономії від Сполучених Штатів”, він пропонує “стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами”.

Я не бачу альтернативи, і ми тут абсолютно на одній хвилі, щоб побудувати ще тісніший альянс з американцями. Якщо країни на захід від Польщі менше розуміють це, то, ймовірно, через історичні обставини”, – зазначив глава польського уряду.

На відміну від Франції, яка десятиліттями обурювалася тим, що Європа покладається на США у своїй безпеці, Польща є одним із найзапекліших американських союзників на континенті. Варшава роками завзято наполягала на розміщенні американських військ на своїй території, і багато з її останніх контрактів на постачання зброї передано американським компаніям. На початку цього року країна підписала угоду на $1,4 мільярда на купівлю другої партії танків Abrams, а також погодилася витратити $4,6 мільярда на сучасні винищувачі F-35.

Польща стала одним із найважливіших союзників України, і доступ до її доріг, залізниць та аеропортів має вирішальне значення для постачання зброї, боєприпасів та іншої допомоги Києву.

Це допомогло змінити сприйняття Польщі, яка до війни вважалася все маргінальнішим членом західного клубу через її проблеми з порушенням верховенства права, як ключову країну альянсу НАТО.

Варшава також вважає напад Росії на Україну виправданням своїх давніх підозр щодо свого історичного ворога, і вона не соромиться вказувати пальцем на Париж і Берлін через те, що вони помиляються щодо загрози, яку представляє Кремль.

Стара Європа вірила в угоду з Росією, і стара Європа зазнала невдачі, – заявив Моравецький на спільній пресконференції з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. – Але є нова Європа – Європа, яка пам’ятає, чим був російський комунізм. І Польща є лідером цієї нової Європи”.

Він попередив, що розмови Макрона про дистанціювання Європи від США у разі конфлікту з Китаєм “загрожують розпадом ЄС, що суперечить інтересам не лише Польщі, а й більшості європейських країн”.

Президент Франції перебував з візитом у Китаї протягом 6-7 квітня, де він зустрівся з колегою Сі Цзіньпінем. Під час зустрічі він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, а також уникати втягування в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном щодо Тайваню. Зокрема він зазначив, що Європа стала більш залежною у сфері озброєнь та енергоносіїв. На його думку, варто зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості, бо у випадку конфлікту між країнами ЄС стане васалом.

Після триденного візиту Емманюеля Макрона до Китаю низка європейських політиків розкритикували його за наївні сподівання переконати КНР вплинути на Путіна щодо припинення війни в Україні та за заяви про те, що Європа має дистанціюватися від напруженості між США та Китаєм через Тайвань.

Щобільше, коментарі Макрона викликають “здивування”, – зауважив тайванський високопосадовець, задаючись питанням, чи не “вийшли з моди” основоположні ідеали Франції – свобода, рівність і братерство.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду попередив, що “імперія зла відродилася на Сході”.

Теги: Франція, Макрон, Моравецький, Польща, США, Союз, союзники

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