Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що Польща є частиною НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії світу, водночас закликав мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати.

Про це інформує PolskieRadio.

Під час навчань “Тренуйся з НАТО” прем’єр-міністр спільно з головою Міністерства національної оборони Польщі відвідали учасників, які, серед іншого, вчилися розпалювати вогонь у складних умовах чи будувати тимчасові укриття.

Моравєцький зауважив, що навчання в межах проєкту організовують ті, хто брав участь у військових місіях. Наголосивши, що саме під час цих військових місій армійці не лише знайомляться один з одним, набувають досвіду, взаємодіють із сучасною технікою інших армій, працюють над сумісністю техніки, а й там також плекають різноманітні концепції та стратегії захисту на майбутнє.

Польський прем’єр також закликав усіх громадян до участі у тренуваннях для поводження зі зброєю, він акцентував на необхідності відвідувати стрільбища та вчилися стріляти.

Вибудова сильної армії починається від міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших польських збройних заводів”, — наголосив Моравєцький.

“Тренуйся з НАТО” — спеціальні навчання, організовані з минулої осені, скеровані до цивільного населення. У цій частині навчань, окрім інструкторів з польської армії, також взяли участь інструктори з союзницьких держав, війська яких перебувають у Польщі, зокрема зі США, Румунії та Хорватії.

Зауважимо, що у Польщі дійсно зміцнюють оборонний потенціал, збільшуючи чисельність Збройних сил та купуючи сучасне озброєння та зміцнюючи відносини із союзниками. Зокрема польський уряд замовив для своєї армії 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва.

Збройні сили Польщі переживають якісну та кількісну трансформацію – розширюють, зміцнюють та модернізують можливості діяти в усіх умовах та сферах сучасного бойового поля. Відбувається інтенсивна модернізація, зазначили у відомстві.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з польською компанією Huta Stalowa Wola на виробництво понад тисячі бойових машин піхоти Borsuk.

Варто зауважити, що контракт стане найбільшим в історії польської оборонної промисловості.

Польські ЗМІ зауважують, що уряд планував закупити нові БМП пізніше, проте, через російське повномасштабне вторгнення в Україну значно прискорив процес.

Водночас серед замовлених або поставлених озброєнь зокрема є системи Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, понад дві сотні танків Abrams, 24 БПЛА Bayraktar, винищувачі F-35 та гелікоптери Black Hawk.

2 березня віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.