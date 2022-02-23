Про це йдеться в інтерв’ю Кулеби для CNN.

За словами міністра Путін “хоче, щоб ідея української державності провалилася. Це його мета”.

Його кінцева мета — знищити Україну. Його не цікавлять окремі частини України. Він не зацікавлений навіть у тому, щоб тримати всю країну під своїм контролем”, — наголосив Кулеба під час інтерв’ю.

Заява Кулеби прозвучала через день після того, як президент Володимир Путін наказав ввести війська в окупований Росією Донбас та підписав укази про визнання незалежності терористичних угрупувань “ЛНР” та “ДНР”.

Те, що я точно знаю, і це, на жаль, було красномовно доведено, у його вчорашньому зверненні, це те, що він ненавидить [українську] державність, він вважає, що Україна не має права на існування”, — констатував Кулеба про Путіна.

Своєю чергою, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.

Попри те, що Кулеба підтримує санкції, викладені Байденом, називаючи їх “важливим” повідомленням, він стверджує, що вони недостатні за нинішньої ситуації.

Ніяких санкцій не буде достатньо, поки російські чоботи не вийдуть з української землі. Це фундаментальний принцип, що ми повинні продовжувати тиснути на Росію, і ми в Україні виходимо з того, що санкції, оголошені сьогодні президентом Байденом, є лише початком процесу стримування президента Путіна та його відходу”, — зауважив міністр.

Він також додав, що чинна війна — гібридна. Росія може атакувати, як фізично, так і у кіберпросторі.