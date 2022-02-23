Про це йдеться в інтерв’ю Кулеби для CNN.
За словами міністра Путін “хоче, щоб ідея української державності провалилася. Це його мета”.
Його кінцева мета — знищити Україну. Його не цікавлять окремі частини України. Він не зацікавлений навіть у тому, щоб тримати всю країну під своїм контролем”, — наголосив Кулеба під час інтерв’ю.
Заява Кулеби прозвучала через день після того, як президент Володимир Путін наказав ввести війська в окупований Росією Донбас та підписав укази про визнання незалежності терористичних угрупувань “ЛНР” та “ДНР”.
Те, що я точно знаю, і це, на жаль, було красномовно доведено, у його вчорашньому зверненні, це те, що він ненавидить [українську] державність, він вважає, що Україна не має права на існування”, — констатував Кулеба про Путіна.
Своєю чергою, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.
Попри те, що Кулеба підтримує санкції, викладені Байденом, називаючи їх “важливим” повідомленням, він стверджує, що вони недостатні за нинішньої ситуації.
Ніяких санкцій не буде достатньо, поки російські чоботи не вийдуть з української землі. Це фундаментальний принцип, що ми повинні продовжувати тиснути на Росію, і ми в Україні виходимо з того, що санкції, оголошені сьогодні президентом Байденом, є лише початком процесу стримування президента Путіна та його відходу”, — зауважив міністр.
Він також додав, що чинна війна — гібридна. Росія може атакувати, як фізично, так і у кіберпросторі.
Ми повинні усвідомлювати простий факт: це гібридна війна. Росія може атакувати фізично, але також Росія може атакувати нас у кіберпросторі… Ми ведемо діалог з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Я хочу дати зрозуміти, що ми повинні готуватися діяти дуже швидко, тому що ситуація може змінюватися щогодини”, — акцентував Кулеба.
- Нагадаємо, Дмитро Кулеба вважає, що Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО. Водночас Україна готова “битися за кожен дюйм своєї землі”.
- Раніше очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.
- У Євросоюзі також погодили далекосяжні санкції проти Російської Федерації. За словами дипломатів, проєкт, представлений державам-членам 22 лютого, передбачає заборону торгівлі державними облігаціями Росії. Санкційний перелік охоплює сотні осіб та компаній РФ.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Також у Верховній Раді України зареєстрований проєкт постанови про звернення до президента України №7095 щодо закриття кордонів з Росією та Білоруссю.