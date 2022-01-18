Відповідну інформацію оприлюднили на сайті відомства.
Також поширеними симптомами є кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
“Попри те що симптоми Omicron здаються схожими на застуду, новий варіант також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення Omicron у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19”, – йдеться у повідомленні.
У МОЗ також рекомендують при появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, своєю чергою, має надати направлення на тестування на COVID-19.
- Moderna сподівається випустити на ринок комбіновану ревакцинацію проти COVID-19, грипу та респіраторно-синцитіальної інфекції.
- Також, в американській фармацевтичній компанії Pfizer заявили про плани виготовити від 50 до 100 мільйонів доз нової специфічної вакцини проти варіанту Omicron.
- Мутований штам Omicron призвів до серйозного зниження здатності вакцини захищати нас від зараження коронавірусом, “бустерна” доза цих же вакцин може змінити ситуацію.
- Нагадаємо, про підготовку до Omicron: бустер, забезпечення та утилізація вакцин.
- За останній тиждень кількість COVID-інфікувань у світі зросла на 55% – ВООЗ.