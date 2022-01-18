Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на новий варіант коронавірусу Omicron. Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% - головний біль, у 63,5% - втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті відомства.

Також поширеними симптомами є кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

“Попри те що симптоми Omicron здаються схожими на застуду, новий варіант також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення Omicron у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

У МОЗ також рекомендують при появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, своєю чергою, має надати направлення на тестування на COVID-19.