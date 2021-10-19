Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) доручило регіонам збільшити загальний тижневий показник кількості щеплень до 1,5 млн. Наразі середній показник по всій країні складає 750-760 тисяч людей.

Про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що доручення щодо збільшення кількості щеплень дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його підписав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені й окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією”, – сказав Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що після входженням у “червону” зону карантину Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області стали лідерами за кількістю щеплень першою дозою за добу. За його словами, кількість щеплень у цих регіонах зросла вдвічі.

Ляшко додав, що найвищий добовий рекорд, який встановили напередодні, становить 193 тисячі щеплень.

Вчора, 18 жовтня, на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського прем’єр-міністр Денис Шмигаля відзвітував, що загалом в Україні зроблено 14,5 млн щеплень. Вакциновано 8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози. Темпи вакцинації п’ять тижнів поспіль зберігаються на рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 тисячі щеплень.

Отже, МОЗ вимагає від регіонів удвічі наростити темпи вакцинації до показника 1,5 млн щеплень щотижнево.

У вересні в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим у Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають держпосадовці та працівники освіти.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Раніше стало відомо, що неповнолітні зможуть їздити міжобласним транспортом без COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.