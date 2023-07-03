Джерело: Mtavari Arkhi.
Вперше за кілька місяців Міхеїл Саакашвілі брав участь у судовому процесі. Він відповів на заяву лідерів “Грузинської мрії”, зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі. На думку експрезидента, усі, включно з євродепутатами, причетними до “кампанії дезінформації”, повинні просити вибачення.
Він наголосив, що “вони забирають наше майбутнє” і “підштовхують наших дітей не жити в Грузії”.
“Виходить, що Європа має вибачатися, Європарламент – за вимогу мого звільнення. Хочу розповісти так званій голові Верховної Ради, ви повинні просити вибачення, що довели мене до такого стану. Ви довели мене до цієї ситуації, ви повинні просити вибачення перед євродепутатами, переді мною, перед моєю родиною, перед державою Україна, що її громадяни опинилися в цій ситуації, перед усіма грузинами, що засновник грузинської держави поставлений у цю ситуацію. Папіашвілі, подивіться на мене уважно”, – промовив Міхеїл Саакашвілі.
Після цього Міхеїл Саакашвілі підняв футболку, щоб показати свою фізичну форму.
“Я хочу сказати усім прихильникам, що зараз ми хочемо єдності, ми хочемо сили, ми повинні випромінювати силу, оскільки наляканий уряд випромінює слабкість, і я, можливо, фізично слабкий, але я дуже сильний всередині, я дуже крутий і натхненний, я дуже сміливий”, – підсумував Саакашвілі.
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