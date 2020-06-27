Муніципальні патрулі планують залучити для контролю за дотриманням карантину в регіонах.

Про це повідомили в Офісі президента.

Патрулі будуть співпрацювати з відповідними відомствами. Зокрема, це Госпродпотребслужба.

Пропозиція про притягнення патрулів було від очільника уряду Дениса Шмигаль.

За попередньою згодою, патрулі будуть контролювати встановлені урядом обмеження щодо роботи нічних клубів. Згідно з новими карантинним обмеженням, вони повинна працювати до 22:00 або 23:00, залежно від регіону. Також патрулі будуть контролювати дотримання карантинних заходів в громадському транспорті.

Також вони допоможуть навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.