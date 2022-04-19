Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% у 2022 році. Водночас інші точні виміри збитків назвати неможливо через надто нестабільну ситуацію.

Про це йдеться у Світовому економічному огляді МВФ.

“Навіть якщо війна невдовзі закінчиться, то загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на роки вперед”, – зазначили у звіті.

Зауважується, що для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, неможливі через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року.

Водночас падіння ВВП РФ прогнозується на рівні 8,5% у 2022 році, і далі скоротиться на 2,3% у 2023 році. Інфляцію в країні-агресорі прогнозують на рівні 21,3% та 14,3% відповідно. Натомість безробіття в РФ зросте до 9,3% у 2022 році проти 4,8% у 2021.

Окрім цього, МВФ знизив прогноз глобального економічного зростання протягом наступних 2-х років.

Відповідно до прогнозу, світова економіка зросте на 3,6% у 2022 та 2023 роках, що є різким уповільненням проти зростання на 6,1% у 2021 році.

Нагадаємо, падіння ВВП України в цілому за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком становило 6,8%, відповідно до даних Державної служби статистики України. Своєю чергою, міністр економічного розвитку і торгівлі заявляв, що падіння економіки України за підсумками 2014 року становило близько 7% при інфляції у 24,9%.