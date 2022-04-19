Про це йдеться у Світовому економічному огляді МВФ.
“Навіть якщо війна невдовзі закінчиться, то загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на роки вперед”, – зазначили у звіті.
Зауважується, що для України всі прогнози на 2022–2027 роки, крім реального ВВП, неможливі через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року.
Водночас падіння ВВП РФ прогнозується на рівні 8,5% у 2022 році, і далі скоротиться на 2,3% у 2023 році. Інфляцію в країні-агресорі прогнозують на рівні 21,3% та 14,3% відповідно. Натомість безробіття в РФ зросте до 9,3% у 2022 році проти 4,8% у 2021.
Окрім цього, МВФ знизив прогноз глобального економічного зростання протягом наступних 2-х років.
Відповідно до прогнозу, світова економіка зросте на 3,6% у 2022 та 2023 роках, що є різким уповільненням проти зростання на 6,1% у 2021 році.
Нагадаємо, падіння ВВП України в цілому за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком становило 6,8%, відповідно до даних Державної служби статистики України. Своєю чергою, міністр економічного розвитку і торгівлі заявляв, що падіння економіки України за підсумками 2014 року становило близько 7% при інфляції у 24,9%.
- Раніше Національний банк України спрогнозував, що інфляція може перевищити позначку 20% – у зв’язку з російським вторгненням.
- На тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.
- Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов висловив певність, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.
- Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.
- Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн вз низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.