Про це повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Пілот загарбників катапультувався. Тому підрозділи Збройних сил спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть пошукові роботи повітряного злочинця.
Зазначимо, що окупанти навмисно спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів. Вони періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що знайшли документи та мапи, які свідчать, що атаки та військові злочини проти мирного населення — підготовлена операція. Тому усілякі бомбардування, то не імпровізація, а свідомі вчинки окупантів.
- Нагадаємо, російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.
- У Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.
- Мешканці Нової Каховки вийшли на мітинг під українським прапором з вимогами до окупантів залишити місто.
- Російські загарбники наразі намагаються захопити місто Ізюм на Харківщині. Відомо, що вони обстрілювали місто протягом всієї ночі.
- Українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.
- Надійшла інформація, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.