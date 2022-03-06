Про це повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Пілот загарбників катапультувався. Тому підрозділи Збройних сил спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть пошукові роботи повітряного злочинця.

Зазначимо, що окупанти навмисно спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів. Вони періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що знайшли документи та мапи, які свідчать, що атаки та військові злочини проти мирного населення — підготовлена операція. Тому усілякі бомбардування, то не імпровізація, а свідомі вчинки окупантів.