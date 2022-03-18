Про це він повідомив у своєму зверненні.
Відтепер, за словами прем’єр-міністра, не потрібно жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після ухвалення та набуття чинності змінами до митного та податкового кодексів.
“Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин”, — зауважив Шмигаль. Водночас ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, мають завчасно заповнити ВМД декларацію.
Завдяки цьому вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.
Він наголосив, що постанову Кабміну вже ухвалено. Наразі очікується, що Верховна Рада звільнить від мита та ПДВ всі товари, які на сьогодні їдуть до України.
- Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз надважливо – дати економіці й надалі функціонувати. Для цього він доручив уряду послабити податковий тиск на малий та середній бізнес.
- Раніше Шмигаль розповів про стан забезпечення України харчовими продуктами та про програми уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки.
- Зокрема на виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд представив пакет рішень, що мають підтримати український бізнес під час війни.
- За попередніми розрахунками уряду, злочинні дії РФ завдали Україні шкоди вже на понад пів трильйона доларів. Тобто на відновлення нашої держави попередньо знадобиться 565 мільярдів.