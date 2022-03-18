Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Він оголосив про ухвалення урядом рішення щодо максимального спрощення митних процедур. За його словами, влада має на меті "створити найшвидшу митницю у світі".

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Відтепер, за словами прем’єр-міністра, не потрібно жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після ухвалення та набуття чинності змінами до митного та податкового кодексів.

“Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин”, — зауважив Шмигаль. Водночас ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, мають завчасно заповнити ВМД декларацію.

Завдяки цьому вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.

Він наголосив, що постанову Кабміну вже ухвалено. Наразі очікується, що Верховна Рада звільнить від мита та ПДВ всі товари, які на сьогодні їдуть до України.