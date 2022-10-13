Про це політик написав у Facebook.

Петро Порошенко привітав голосування резолюції Одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України. Політик зауважив, що у цій війні за підтримки світу Росія продовжує втрачати, а Україна продовжує набувати як міжнародної ваги, так і підтримки. Документ засуджує псевдореферендуми в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. У резолюції вимагають від РФ скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє так зване “приєднання”.

“Жодна спроба незаконного загарбання Росією нашої території не спрацює. Більшість світу цього не сприйме ані сьогодні, ані завтра, ніколи”, – наголосив Порошенко.

Він висловив глибоку вдячність за це українській професійній дипломатії та Збройним Силам України.

“Цим голосуванням Росію відправлено в нокдаун. Тепер ЗСУ за допомогою наших партнерів відправлять її в нокаут”, – написав політик.

Він наголосив на безпрецендентній довірі та підтримці з боку всієї світової спільноти. Петро Порошенко переконаний, що тепер необхідно вигнати Росію з ООН.

“На часі – вигнання Росії з ООН, як це колись вже сталося з СРСР та Лігою Націй. Той, хто порушує засадничі принципи мирного співіснування, має зазнати виправданого покарання. Разом до Перемоги!” – написав Порошенко.