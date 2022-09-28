На звільнених територіях Харківської області слідчі поліціянти вже зафіксували понад 580 воєнних злочинів.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова речниці Міністерства внутрішніх справ Альони Матвєєвої під час брифінгу.

За її словами, починаючи з 23 вересня, слідчі Національної поліції України зафіксували понад 582 воєнні злочини, здійснені військовими РФ.

Також вона додала, що за результатами ексгумації тіл з масових поховань біля Ізюма було виявлено 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ.

Водночас як уточнила речниця МВС, стать 12 тіл наразі не ідентифікована.

ДОВІДКА. 10 вересня українські військові звільнили Ізюм від російських загарбників. Станом на 23 вересня було виявлено 427 тіл загиблих та закатованих українців. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що більшість поховань, виявлених у деокупованому Ізюмі, датуються березнем 2022 року.