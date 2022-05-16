Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Основні зусилля РФ зосередила на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм.
На сході російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури. У глибині території України РФ атакувала промислові об’єкти.
До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки Білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.
На Сіверському напрямку висока імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території російської федерації на зазначеному напрямку.
На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.
Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА “Орлан-10”.
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації.
На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні українських захисників на заводі “Азовсталь”.
Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці.
За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.
- Нагадаємо, росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передбачила, що війна в Україні “не закінчиться так швидко” і зауважила, що Німеччина та її міжнародні союзники будуть зіштовхуватись з наслідками вторгнення РФ протягом десятиліть.
- Згідно з інформацією, наданою міністерству оборони Великої Британії розвідкою країни, російська армія найближчим часом не зможе наступати та втратила третину зібраної армії, моральний дух військових стає дедалі слабшим.
- Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що російської “капітуляції” в Україні не буде.
- Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.