Розпочалася вісімдесят друга доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати свої сили на східних регіонах України.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Основні зусилля РФ зосередила на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм.

На сході російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури. У глибині території України РФ атакувала промислові об’єкти.

До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил республіки Білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.

На Сіверському напрямку висока імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території російської федерації на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА “Орлан-10”.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні українських захисників на заводі “Азовсталь”.

Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.